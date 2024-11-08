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Posted 8 ноября, 08:26

Published 8 ноября, 08:26

Modified 8 ноября, 08:28

Updated 8 ноября, 08:28

К 80-летию Победы: в краеведческом музее Нижнего Тагила открылась новая выставка

К 80-летию Победы: в краеведческом музее Нижнего Тагила открылась новая выставка

8 ноября 2024, 08:26
Фото: 1MI.
Величие Победы, подвиг советского народа особо ощущается в Нижнетагильском историко-краеведческом музее. Там открылась выставка «Путь к Победе», которая продлится до лета 2025 года.

К очередной, юбилейной выставке в фондохранилище нашлась картина А.Побединского 1945 года «Тагил — фронту». Ныне она, как и в первую годовщину Победы, разместилась у лестницы между первым и вторым этажами музея. Преемственность, связь времён подчёркивает известная картина И.Воскобойникова «Седой Урал куёт Победу» 1943 года, другие уникальные экспонаты музея. Среди них картины, увековечившие тагильчан, Героев Советского Союза лётчика П.Пологова и сапёра К.Пылаева, скульптурный бюст первой в мире женщины-горновой, тагильчанки, труженицы тыла Ф.Шаруновой и т. д.

Картина А. Побединского «Тагил — фронту»Картина А. Побединского «Тагил — фронту»
Картина А. Побединского «Тагил — фронту». Фото: tagilcity.ru
скульптурный бюст тагильчанки — горновой Ф.Шаруновойскульптурный бюст тагильчанки — горновой Ф.Шаруновой
скульптурный бюст тагильчанки — горновой Ф.Шаруновой. Фото: tagilcity.ru

Да, тагильчане не только геройски сражались на фронтах Великой Отечественной войны, но и самоотверженно ковали Победу в тылу. Свою лепту в Победу внесли горняки, металлурги, работники оборонных предприятий Нижнего Тагила — «города трудовой доблести». В Нижнем Тагиле выпускалась различная военная продукция, но особенно он прославился легендарным Т-34, самым массовым танком Второй мировой войны.

Облигации военного займаОблигации военного займа
Облигации военного займа. Фото: tagilcity.ru

На выставке увидел и стрелковое оружие тех лет: пистолет-пулемёт Шпагина (ППШ), пулемёт Дегтярева, винтовку Мосина, которыми были вооружены наши бойцы.
Военные и трудовые будни тагильчан на выставке неотделимы, дополняют друг друга. Благодаря экспонатам воссоздан ещё и быт наших земляков тех лет: скромная еда на столе, хлеб на весах, «тарелка» — репродуктор, благодаря которой узнавали фронтовые новости.

Стрелковое оружие Великой Отечественной войныСтрелковое оружие Великой Отечественной войны
Стрелковое оружие Великой Отечественной войны. Фото: tagilcity.ru
скромный быт тагильчан военных летскромный быт тагильчан военных лет
скромный быт тагильчан военных лет. Фото: tagilcity.ru
скромный быт тагильчан военных летскромный быт тагильчан военных лет
скромный быт тагильчан военных лет. Фото: tagilcity.ru

Что характерно, при такой голодной, тяжелой жизни тагильчане и жители окрестных сёл и деревень отдавали деньги на строительство танков и самолётов, другой военной техники. На выставке рассказывается о жителе Новой Башкарки (позже Нижнего Тагила) Б.Кравченко, который продав корову, запасы картошки и зерна, собрав все свои сбережения, внёс 101 тысячу рублей на постройку самолёта — штурмовика.

Наши земляки участвовали в военных займах, собирали и отправляли на фронт тёплые вещи и многое. «Всё для фронта — всё для Победы!» — эти слова стали смыслом жизни для многих тагильчан.
Б.Кравченко у собранного на его деньги самолётаБ.Кравченко у собранного на его деньги самолёта
Б.Кравченко у собранного на его деньги самолёта. Фото: tagilcity.ru

Нить от прошлого к настоящему в разделе выставки «Наследники Великой Победы». Это о патриотах, наших земляках, которые помогают нашим бойцам на СВО-специальной военной операции на Украине, в частности, шьют плащ-палатки и маскировочные накидки, представленные на выставке.

Плащ-палатки и маскировочные накидки для бойцов СВОПлащ-палатки и маскировочные накидки для бойцов СВО
Плащ-палатки и маскировочные накидки для бойцов СВО. Фото: tagilcity.ru

Важно, что эта выставка стала местом патриотического воспитания. Там уже, в частности, в торжественной обстановке состоялось вручение паспортов молодёжи, в «Ночи искусств» о своей деятельности рассказал поисковый отряд «Соболь».

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