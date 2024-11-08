К 80-летию Победы: в краеведческом музее Нижнего Тагила открылась новая выставка

К очередной, юбилейной выставке в фондохранилище нашлась картина А.Побединского 1945 года «Тагил — фронту». Ныне она, как и в первую годовщину Победы, разместилась у лестницы между первым и вторым этажами музея. Преемственность, связь времён подчёркивает известная картина И.Воскобойникова «Седой Урал куёт Победу» 1943 года, другие уникальные экспонаты музея. Среди них картины, увековечившие тагильчан, Героев Советского Союза лётчика П.Пологова и сапёра К.Пылаева, скульптурный бюст первой в мире женщины-горновой, тагильчанки, труженицы тыла Ф.Шаруновой и т. д.