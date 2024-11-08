Китаец пытался незаконно провезти в Екатеринбург 12 кг палочек для мороженого

Posted 8 ноября, 08:20
Published 8 ноября, 08:20
Modified 8 ноября, 08:22
Updated 8 ноября, 08:22
Мужчину остановили, когда он проходил «зеленый» коридор. Выяснилось, что он вез большое количество палочек, которые надо декларировать. Однако пассажир этого не сделал, рассказали в пресс-службе Уральской таможни.
Иностранец рассказал, что этот груз он привез для того, чтобы показать его коллегам в краснотурьинской компании, в которой он является менеджером по продажам. Его могут оштрафовать за нарушение правил.
Напомним, екатеринбуржец незаконно провозил из Кыргызстана большую партию сигарет. Продукцию у него изъяли.