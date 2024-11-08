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Posted 8 ноября, 08:20

Published 8 ноября, 08:20

Modified 8 ноября, 08:22

Updated 8 ноября, 08:22

Китаец пытался незаконно провезти в Екатеринбург 12 кг палочек для мороженого

Китаец пытался незаконно провезти в Екатеринбург 12 кг палочек для мороженого

8 ноября 2024, 08:20
Фото: Уральское таможенное управление.
Таможенники поймали в аэропорту Кольцово жителя Китая, который пытался незаконно провезти в Екатеринбург почти три тысячи палочек для мороженого.

Мужчину остановили, когда он проходил «зеленый» коридор. Выяснилось, что он вез большое количество палочек, которые надо декларировать. Однако пассажир этого не сделал, рассказали в пресс-службе Уральской таможни.

Иностранец рассказал, что этот груз он привез для того, чтобы показать его коллегам в краснотурьинской компании, в которой он является менеджером по продажам. Его могут оштрафовать за нарушение правил.

Напомним, екатеринбуржец незаконно провозил из Кыргызстана большую партию сигарет. Продукцию у него изъяли.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нарушение#Штраф#Таможня#Кольцово#Иностранец#Декларация#Пассажир#Груз#Екатеринбург
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