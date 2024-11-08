Лазанья из кабачков, которую можно есть сколько угодно: вкусно и для фигуры полезно

Фарш необходимо обжарить вместе с луком, а затем выложить половину в форму для запекания. Кабачок будем резать не поперек, а вдоль — должны получиться длинные полоски. Также отделяем половину и укладываем на фарш. Далее идет помидорный слой: с томатов предварительно нужно снять кожицу, для этого надрежьте их и положите ненадолго в кипяток. Нарежьте помидоры дольками и половину уложите на кабачки. Далее слои из фарша, кабачков и лука необходимо повторить.