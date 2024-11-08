Лазанья из кабачков, которую можно есть сколько угодно: вкусно и для фигуры полезно

Posted 8 ноября, 12:05
Published 8 ноября, 12:05
Modified 8 ноября, 12:07
Updated 8 ноября, 12:07
Попробовав эту лазанью один раз, вы обязательно добавите ее в свою коллекцию полезных рецептов. Блюдо представляет портал «Повар».
Лазанья из кабачков с фаршем очень вкусная и полезная. Рекомендую ее тем, кто следит за своим весом и выбирает полезные рецепты. Нужно только не увлекаться сметаной и сыр выбирать менее калорийный, — дает рекомендации автор рецепта Galate.
Ингредиенты:
Фарш необходимо обжарить вместе с луком, а затем выложить половину в форму для запекания. Кабачок будем резать не поперек, а вдоль — должны получиться длинные полоски. Также отделяем половину и укладываем на фарш. Далее идет помидорный слой: с томатов предварительно нужно снять кожицу, для этого надрежьте их и положите ненадолго в кипяток. Нарежьте помидоры дольками и половину уложите на кабачки. Далее слои из фарша, кабачков и лука необходимо повторить.
Теперь приготовим заливку: яйца взбейте и добавьте сметану и соль, положите специи, которые вам нравятся. Залейте лазанью этим соусом. Это не классический бешамель, с которым обычно готовят лазанью, однако данная заливка также очень вкусная и нежная.
Сверху посыпьте лазанью тертым сыром. Запекайте лазанью полчаса при 180 градусах. Кабачки должны стать мягкими, — советует автор рецепта.
Многие заменяют сметану на майонез, который обладает более насыщенным вкусом, однако в этом случае лазанья получается более калорийной.
Лазанья готова. Это блюдо подходит как для повседневного ужина в кругу семьи, так и для праздничного стола. Приятного аппетита!
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