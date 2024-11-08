Массовое ДТП произошло на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

Posted 8 ноября, 03:26
Published 8 ноября, 03:26
Modified 8 ноября, 03:28
Updated 8 ноября, 03:28
Предположительно, две машины столкнулись, а затем въехали в грузовой транспорт. Из-за аварии встало движение трамваев.
Нас всех высадили. Ребята, кто студенты, звонят родителям, предупреждают, что опоздают на занятия, — рассказала TagilCity.ru очевидица.
Автоинспекторов на месте происшествия в настоящий момент нет. Также нет информации о пострадавших.
Напомним, 6 ноября 2024 года на автодороге в Свердловской области грузовик врезался в отбойник. Пострадавших нет.