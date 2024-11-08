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Posted 8 ноября, 03:26

Published 8 ноября, 03:26

Modified 8 ноября, 03:28

Updated 8 ноября, 03:28

Массовое ДТП произошло на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

Массовое ДТП произошло на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

8 ноября 2024, 03:26
Фото: tagilcity.ru.
В Нижнем Тагиле два машина и «ГАЗель» столкнулись около управления ЕВРАЗ НТМК. ДТП произошло 8 ноября 2024 года.

Предположительно, две машины столкнулись, а затем въехали в грузовой транспорт. Из-за аварии встало движение трамваев.

Нас всех высадили. Ребята, кто студенты, звонят родителям, предупреждают, что опоздают на занятия, — рассказала TagilCity.ru очевидица.
Фото: tagilcity.ru

Автоинспекторов на месте происшествия в настоящий момент нет. Также нет информации о пострадавших.

Напомним, 6 ноября 2024 года на автодороге в Свердловской области грузовик врезался в отбойник. Пострадавших нет.

Иномарка влетела в грузовик на трассе в Свердловской области
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