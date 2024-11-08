Мэр Екатеринбурга лишил премий глав районов за позднюю уборку снега

8 ноября, утром, в ходе совещания градоначальник раскритиковал работу глав районов в части уборки дорог от снега. Мэр заявил, что подобное халатное отношение к уборке снега привело к массе проблем, начиная от заторов на дорогах и заканчивая сбоем в работе общественного транспорта.