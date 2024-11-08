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Posted 8 ноября, 12:09

Published 8 ноября, 12:09

Modified 8 ноября, 12:11

Updated 8 ноября, 12:11

Мэр Екатеринбурга лишил премий глав районов за позднюю уборку снега

Мэр Екатеринбурга лишил премий глав районов за позднюю уборку снега

8 ноября 2024, 12:09
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге сразу несколько глав районов лишились премий из-за несвоевременной уборки снега.

Алексей Орлов возмутился затягиванием с уборкой снега в столице Среднего Урала во время снегопадов.

8 ноября, утром, в ходе совещания градоначальник раскритиковал работу глав районов в части уборки дорог от снега. Мэр заявил, что подобное халатное отношение к уборке снега привело к массе проблем, начиная от заторов на дорогах и заканчивая сбоем в работе общественного транспорта.

За неудовлетворительную работу Орлов лишил чиновников премий, сообщили в пресс-службе мэрии.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Чиновники#Снег#Премия#Екатеринбург#Инцидент
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