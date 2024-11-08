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Posted 8 ноября, 09:50

Published 8 ноября, 09:50

Modified 8 ноября, 09:52

Updated 8 ноября, 09:52

Между Екатеринбургом и Челябинском будут курсировать скоростные электрички

Между Екатеринбургом и Челябинском будут курсировать скоростные электрички

8 ноября 2024, 09:50
Фото: Свердловская железная дорога.
Между Екатеринбургом и Челябинском начнут ездить электрички «Финист». Первый рейс будет запущен 15 декабря 2024 года.

Электрички будут ходить каждый день. Также они будут делать остановки на станциях Компрессорный Завод, Шарташ, Кольцово и других, рассказали в пресс-службе СвЖД.

Длительность поездки будет составлять чуть больше 4 часов. Из уральской столицы железнодорожный транспорт станет отъезжать в 18:25, а из Челябинска — в семь часов утра.

Напомним, с 12 декабря 2024 года из Екатеринбурга в Омск начнет ездить электричка. Сначала сообщалось, что Урал и Сибирь соединит «Ласточка», однако позже стало известно, что в рейсы станет отправляться поезд «Финист».

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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Челябинск#Поезд#Железная дорога#Электричка#Перевозки#Расписание#Общественный транспорт#Рейсы#Электрички#Екатеринбург
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