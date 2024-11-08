Между Екатеринбургом и Челябинском будут курсировать скоростные электрички

Posted 8 ноября, 09:50
Published 8 ноября, 09:50
Modified 8 ноября, 09:52
Updated 8 ноября, 09:52
Электрички будут ходить каждый день. Также они будут делать остановки на станциях Компрессорный Завод, Шарташ, Кольцово и других, рассказали в пресс-службе СвЖД.
Длительность поездки будет составлять чуть больше 4 часов. Из уральской столицы железнодорожный транспорт станет отъезжать в 18:25, а из Челябинска — в семь часов утра.
Напомним, с 12 декабря 2024 года из Екатеринбурга в Омск начнет ездить электричка. Сначала сообщалось, что Урал и Сибирь соединит «Ласточка», однако позже стало известно, что в рейсы станет отправляться поезд «Финист».