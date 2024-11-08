Новый начальник управления горхозяйством назначен в Нижнем Тагиле

Александр Охремчук родом из Серова, он женат, воспитывает дочь. После службы в ВС РФ он устроился в отдел по борьбе с экономическими преступлениями, параллельно учился в УрГЭУ. В 2013 году Александр перевелся в Нижний Тагил — в оперативно-розыскную часть собственной безопасности регионального МВД. Ушел оттуда в 2015-м — перевелся в Верхнюю Салду, где работал начальником полиции вплоть до ноября 2019 года.