tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 ноября, 11:13

Published 8 ноября, 11:13

Modified 8 ноября, 11:15

Updated 8 ноября, 11:15

Новый начальник управления горхозяйства

Новый начальник управления горхозяйством назначен в Нижнем Тагиле

8 ноября 2024, 11:13
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила. Новый начальник управления горхозяйства
Бывший начальник полиции Верхней Салды Александр Охремчук возглавил управление городским хозяйством администрации Нижнего Тагила. Информация об этом уже появилась на официальном сайте города.

В должности начальника горохозяйстом чиновник уже посещает городские мероприятия. Так, он присутствовал на внеочередном заседании думы и на встрече в Евстюнихе, где завершился монтаж нового освещения.

Александр Охремчук занял вакантное место, на котором несколько лет работал Андрей Лебедев, уволившийся из администрации Нижнего Тагила в сентябре текущего года в связи с переходом на новую работу.

Александр Охремчук родом из Серова, он женат, воспитывает дочь. После службы в ВС РФ он устроился в отдел по борьбе с экономическими преступлениями, параллельно учился в УрГЭУ. В 2013 году Александр перевелся в Нижний Тагил — в оперативно-розыскную часть собственной безопасности регионального МВД. Ушел оттуда в 2015-м — перевелся в Верхнюю Салду, где работал начальником полиции вплоть до ноября 2019 года.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Фото: орбита96.рф
Читайте также:
В Нижнем Тагиле появится мемориальная доска на Демидовской больницеВ Нижнем Тагиле Андрей Лебедев покинул пост главы городского хозяйстваВ Нижнем Тагиле мэрия расторгнет контракт на ремонт моста по улице Космонавтов
#Юлия Мамонтова#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Работа#Администрация#Мэрия#Должность#Кадры#Администрация Нижнего Тагила#Городское хозяйство#Верхняя Салда
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика