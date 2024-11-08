Новый начальник управления горхозяйством назначен в Нижнем Тагиле

Posted 8 ноября, 11:13
Published 8 ноября, 11:13
Modified 8 ноября, 11:15
Updated 8 ноября, 11:15
В должности начальника горохозяйстом чиновник уже посещает городские мероприятия. Так, он присутствовал на внеочередном заседании думы и на встрече в Евстюнихе, где завершился монтаж нового освещения.
Александр Охремчук занял вакантное место, на котором несколько лет работал Андрей Лебедев, уволившийся из администрации Нижнего Тагила в сентябре текущего года в связи с переходом на новую работу.
Александр Охремчук родом из Серова, он женат, воспитывает дочь. После службы в ВС РФ он устроился в отдел по борьбе с экономическими преступлениями, параллельно учился в УрГЭУ. В 2013 году Александр перевелся в Нижний Тагил — в оперативно-розыскную часть собственной безопасности регионального МВД. Ушел оттуда в 2015-м — перевелся в Верхнюю Салду, где работал начальником полиции вплоть до ноября 2019 года.