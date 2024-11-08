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Posted 8 ноября, 15:40

Published 8 ноября, 15:40

Modified 8 ноября, 15:42

Updated 8 ноября, 15:42

Ростехнадзор недоволен подготовкой свердловских сетей к отопительному сезону

Одни и те же ошибки: свердловские коммунальщики плохо готовы к отопительному сезону

8 ноября 2024, 15:40
Фото: 1MI.

Ростехнадзор недоволен подготовкой свердловских сетей к отопительному сезону

В Ростехнадзоре остались недовольны уровнем подготовки коммунальных систем в городах Свердловской области к отопительному сезону.

Ростехнадзор провел совещание, посвященное отопительному сезону в Свердловской области. В нем принял участие глава Министерства ЖКХ региона Николай Смирнов, а также главы муниципалитетов, сообщает пресс-служба ведомства.

По мнению надзорников, подготовка к отопительному сезону в городах и районах Свердловской области оставляет желать лучшего. Далеко не везде проводились опрессовки, не все теплосети и котельные были отремонтированы в срок. К тому же коммунальщики зачастую используют оборудование, срок эксплуатации которого давно истек.

Одна из ключевых проблем, которую также обозначили представители Ростехнадзора, это нехватка квалифицированных кадров.

На фоне этих проблем в свердловских муниципалитетах заявляют, что коммунальное хозяйство находится в плачевном состоянии и на грани разорения. Сразу в пяти городах депутаты заявили о необходимости повышения предельного индекса платы горожан до 20-23%. В Нижнем Тагиле гордума рассматривает возможность повышения индекса до 18,1%.

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#Дарья Бобровицкая#Свердловская область#Подготовка#ЖКХ#Отопительный сезон#Ростехнадзор#Критика#Екатеринбург#Тарифы ЖКХ
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