Одни и те же ошибки: свердловские коммунальщики плохо готовы к отопительному сезону

По мнению надзорников, подготовка к отопительному сезону в городах и районах Свердловской области оставляет желать лучшего. Далеко не везде проводились опрессовки, не все теплосети и котельные были отремонтированы в срок. К тому же коммунальщики зачастую используют оборудование, срок эксплуатации которого давно истек.