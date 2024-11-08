Одни и те же ошибки: свердловские коммунальщики плохо готовы к отопительному сезону

Posted 8 ноября, 15:40
Published 8 ноября, 15:40
Modified 8 ноября, 15:42
Updated 8 ноября, 15:42
Ростехнадзор провел совещание, посвященное отопительному сезону в Свердловской области. В нем принял участие глава Министерства ЖКХ региона Николай Смирнов, а также главы муниципалитетов, сообщает пресс-служба ведомства.
По мнению надзорников, подготовка к отопительному сезону в городах и районах Свердловской области оставляет желать лучшего. Далеко не везде проводились опрессовки, не все теплосети и котельные были отремонтированы в срок. К тому же коммунальщики зачастую используют оборудование, срок эксплуатации которого давно истек.
Одна из ключевых проблем, которую также обозначили представители Ростехнадзора, это нехватка квалифицированных кадров.
На фоне этих проблем в свердловских муниципалитетах заявляют, что коммунальное хозяйство находится в плачевном состоянии и на грани разорения. Сразу в пяти городах депутаты заявили о необходимости повышения предельного индекса платы горожан до 20-23%. В Нижнем Тагиле гордума рассматривает возможность повышения индекса до 18,1%.