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Posted 8 ноября, 11:03

Published 8 ноября, 11:03

Modified 8 ноября, 11:05

Updated 8 ноября, 11:05

Охотники в Свердловской области приготовили для косуль тонны зерна, соли и сена

Охотники в Свердловской области приготовили для косуль тонны зерна, соли и сена

8 ноября 2024, 11:03
Фото: 1MI.
Охотники в Свердловской области приготовили для косуль пищу на время зимнего периода.

Так, соль упаковывают в брикеты и кладут в специальные кормушки для животных, а сеном заполняются отсеки. Кроме того, специалисты связывают веники, вымоченные в соленом растворе, а поля засевают зерном.

Благодаря данных подкормкам, которые будут раскиданы по лесным территориям, дикие животные, включая косуль, смогу прожить всю зиму до наступления весны, рассказал глава областного департамента по охране и контролю животных Александр Кузнецов.

Напомним, в Челябинской области коровы слизали с трассы соль, которой обработали дороги для ликвидации гололеда.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Животные#Зима#Природа#Александр Кузнецов#Зерно#Соль#Екатеринбург#Косули#Дикие животные#Подкормка
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