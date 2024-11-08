Охотники в Свердловской области приготовили для косуль тонны зерна, соли и сена

Posted 8 ноября, 11:03
Published 8 ноября, 11:03
Modified 8 ноября, 11:05
Updated 8 ноября, 11:05
Так, соль упаковывают в брикеты и кладут в специальные кормушки для животных, а сеном заполняются отсеки. Кроме того, специалисты связывают веники, вымоченные в соленом растворе, а поля засевают зерном.
Благодаря данных подкормкам, которые будут раскиданы по лесным территориям, дикие животные, включая косуль, смогу прожить всю зиму до наступления весны, рассказал глава областного департамента по охране и контролю животных Александр Кузнецов.
Напомним, в Челябинской области коровы слизали с трассы соль, которой обработали дороги для ликвидации гололеда.