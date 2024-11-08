Пенсионерка из Екатеринбурга выиграла миллион в лотерею в день рождения

Posted 8 ноября, 11:36
Published 8 ноября, 11:36
Modified 8 ноября, 11:38
Updated 8 ноября, 11:38
Лотерейный билет пенсионерке подарила ее внучка. Когда екатеринбурженка увидела, что выиграла приз, она сообщила об этом своим родственникам, рассказали Ура.ру в пресс-службе компании «Столото».
После того, как свердловчанка вышла на пенсию, она перебралась жить из уральской столицы в Подмосковье к родственникам. Женщина планирует некоторую сумму от миллиона потратить на здоровье дочери, а остальное отдать внучке, которая сделала ей подарок.
Напомним, в ноябре 2024 года викторина «Опорный край» проводит дополнительный этап среди многодетных матерей, по итогам которого победительницам подарят ценные призы.