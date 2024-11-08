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Posted 8 ноября, 11:36

Published 8 ноября, 11:36

Modified 8 ноября, 11:38

Updated 8 ноября, 11:38

Пенсионерка из Екатеринбурга выиграла миллион в лотерею в день рождения

Пенсионерка из Екатеринбурга выиграла миллион в лотерею в день рождения

8 ноября 2024, 11:36
Фото: Компания «Столото».
83-летняя женщина из Екатеринбурга в свой день рождения получила счастливый лотерейный билет, который принес ей миллион рублей.

Лотерейный билет пенсионерке подарила ее внучка. Когда екатеринбурженка увидела, что выиграла приз, она сообщила об этом своим родственникам, рассказали Ура.ру в пресс-службе компании «Столото».

После того, как свердловчанка вышла на пенсию, она перебралась жить из уральской столицы в Подмосковье к родственникам. Женщина планирует некоторую сумму от миллиона потратить на здоровье дочери, а остальное отдать внучке, которая сделала ей подарок.

Напомним, в ноябре 2024 года викторина «Опорный край» проводит дополнительный этап среди многодетных матерей, по итогам которого победительницам подарят ценные призы.

Водитель из Свердловской области выиграл 10 миллионов в лотерею
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