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Posted 8 ноября, 10:12

Published 8 ноября, 10:12

Modified 8 ноября, 10:14

Updated 8 ноября, 10:14

Пенсия в Свердловской области увеличится на 1200 рублей: кому положена надбавка

Пенсия в Свердловской области увеличится на 1200 рублей: кому положена надбавка

8 ноября 2024, 10:12
Фото: Изображение Midjourney.
Теперь пожилым людям и людям с инвалидностью в Свердловской области не придется подавать сведения о неработающих гражданах, которые за ними ухаживают. 1200 рублей будут включены в пенсию уже с нового года.

Пенсия в 2025 году вырастет на 1200 рублей. Но не у всех

Речь идет о надбавке к пенсии в размере 1200 рублей, которую получали неработающие граждане, присматривающие за 80-летними пенсионерами и за инвалидами первой группы, о чем сообщили в СФР по Свердловской области. Выплата автоматически будет назначаться самим пенсионерам уже с 1 января 2025 года.

Не потребуется предоставлять сведения о человеке, которых ухаживает из-за этой выплаты, начисление надбавки теперь не требует наличия этого лица вовсе. Обращаться по поводу назначения самим пенсионерам тоже не потребуется. Суммой пенсионер сможет распоряжаться по собственному желанию.

Очень хорошая новость. Когда у меня внук не был официально трудоустроен, мы оформили эту выплату на него. Потом он вышел на работу, выплаты, соответственно, не стало. Хорошо, что так сделали. Может быть, станет меньше тех, кто оформляет доверчивых пенсионеров, а на самом деле за ними никак не ухаживает. Я знаю, у меня у знакомой есть такой товарищ, на нем два или три пенсионера были записаны, — поделилась с редакцией TagilCity.ru пенсионерка из Нижнего Тагила Юлия Мылтасова.

Будет ли индексация пенсии после выплаты?

Вместе с тем, инвалид Евгений Быков, с детства лишенный зрения, выразил опасения по поводу того, будет ли после этой надбавки индексироваться пенсия.

Это, конечно, хорошо, что теперь выплата будет назначаться автоматически, и людям не придётся бегать с бесконечным количеством бумаг, чтобы получить столь невеликую, но всё же выплату. Однако есть и другая сторона. Всем известно, что пенсии и другие социальные выплаты индексируются ежегодно, пенсии по инвалидности индексируются каждый год первого апреля, а прибавка выплаты к пенсии не послужит отменой индексации пенсионного обеспечения в 2025 году? — прокомментировал корреспонденту тагильчанин Евгений Быков.

Как пояснили редакции TagilCity.ru по этому поводу в СФР, взаимосвязи между индексацией и назначением выплаты по уходу — нет. Более того, в фонде сообщили, что надбавка будет ежегодно индексироваться вместе с пенсией.

Что будет с пенсией по уходу за людьми с инвалидностью первой группы?

Точно так же преобразуется выплата в размере чуть более тысячи рублей по уходу за инвалидами с детства первой группы — ее включат в состав пенсии. Изменения не затронут выплату в размере 10 тысяч рублей, которая дается родителям и опекунам, ухаживающим за людьми с инвалидностью с детства I группы.

Отдельно стоит добавить, что появление такой прибавки к пенсии не помешает пожилым гражданам обращаться за назначением ухаживающего в рамках долговременного ухода от органов соцзащиты.

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