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Posted 8 ноября, 06:01

Published 8 ноября, 06:01

Modified 8 ноября, 06:03

Updated 8 ноября, 06:03

Потепление ожидается в Свердловской области

Потепление ожидается в Свердловской области

8 ноября 2024, 06:01
Фото: Изображение Midjourney.
Синоптик Алексей Пулин рассказал о наступающем потеплении в Свердловской области, которое ожидается 9 ноября 2024 года.

В пятницу, 8 ноября, по региону распространится теплый фронт, вслед за которым придут незначительные осадки в виде снега. Днем ожидается -1… -6 градусов, рассказал специалист в своем Telegram-канале.

Теплеть в уральском регионе начнет к утру выходного дня, 9 ноября. Днем в субботу температура будет не ниже -3 градусов, местами может повыситься до +2 градусов. В Нижнем Тагиле также прогнозируется небольшой мокрый снег.

Напомним, ночью 7 ноября 2024 года в некоторых районах Свердловской области похолодало до -20… -23 градусов.

В Свердловской области ожидается теплый ноябрь
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