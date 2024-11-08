Потепление ожидается в Свердловской области

Posted 8 ноября, 06:01
Published 8 ноября, 06:01
Modified 8 ноября, 06:03
Updated 8 ноября, 06:03
В пятницу, 8 ноября, по региону распространится теплый фронт, вслед за которым придут незначительные осадки в виде снега. Днем ожидается -1… -6 градусов, рассказал специалист в своем Telegram-канале.
Теплеть в уральском регионе начнет к утру выходного дня, 9 ноября. Днем в субботу температура будет не ниже -3 градусов, местами может повыситься до +2 градусов. В Нижнем Тагиле также прогнозируется небольшой мокрый снег.
Напомним, ночью 7 ноября 2024 года в некоторых районах Свердловской области похолодало до -20… -23 градусов.