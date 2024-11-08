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Posted 8 ноября, 10:26

Published 8 ноября, 10:26

Modified 8 ноября, 10:28

Updated 8 ноября, 10:28

Предприятие «Тагилдорстрой» стало акционерным обществом

Предприятие «Тагилдорстрой» стало акционерным обществом

8 ноября 2024, 10:26
Фото: 1MI.
Муниципальное предприятие «Тагилдорстрой» приватизировали. Теперь это акционерное общество.

Главный и единственный акционер дорожно-строительной компании «Тагилдорстрой» — администрация города. Уставной капитал АО ТДС составляет более 130 млн рублей.

Руководителем назначили Игоря Васильева. В собственность компании перешли земельные участки, здания и строительная техника на общую сумму более 140 млн рублей.

Так как реквизиты компании изменились, то по текущим контрактам будет составлено допсоглашение, сообщает «Руспрофиль».

Ранее сообщалось, что два новых внедорожника закупает для нужд администрация Нижнего Тагила.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Приватизация#Предприятие#Власть#Екатеринбург
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