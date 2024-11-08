Предприятие «Тагилдорстрой» стало акционерным обществом

Posted 8 ноября, 10:26
Published 8 ноября, 10:26
Modified 8 ноября, 10:28
Updated 8 ноября, 10:28
Главный и единственный акционер дорожно-строительной компании «Тагилдорстрой» — администрация города. Уставной капитал АО ТДС составляет более 130 млн рублей.
Руководителем назначили Игоря Васильева. В собственность компании перешли земельные участки, здания и строительная техника на общую сумму более 140 млн рублей.
Так как реквизиты компании изменились, то по текущим контрактам будет составлено допсоглашение, сообщает «Руспрофиль».
Ранее сообщалось, что два новых внедорожника закупает для нужд администрация Нижнего Тагила.