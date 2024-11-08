Российские предприниматели стали брать на работу тарологов

Posted 8 ноября, 08:30
Published 8 ноября, 08:30
Modified 8 ноября, 08:32
Updated 8 ноября, 08:32
Компания «Битрикс24» провела опрос среди крупных предпринимателей, чтобы выяснить, прибегают ли они к услугами тарологов, эзотериков и астрологов. Выяснилось, что 14% бизнесменов обращались к услугам предсказателей чтобы им сказали, какое решение будет верным и принесет успех, рассказывает издание «Новые известия». Большинство из них результатом довольны и планируют повторное обращение.
В свою очередь доктор экономических наук Сергей Смирнов считает, что подобными услугами пользуется преимущественно теневой бизнес. По его мнению, обычный завод, например по сборке автомобилей, не будет подбирать рабочих по рекомендациям гадалок.
В то же время, Google Trends выпустил карту запросов россиян показывающую наглядно, в каких регионах нашей страны жители больше ищут молитвы, намазы и гороскопы. Результаты оказались ошеломляющими: большая часть населения интересуется гороскопами. Только в южных регионах чаще запрашивают в поисковике молитвы для намаза, и небольшой процент поиска христианских молитв обнаружен в ЦФО, западных регионах и на Дальнем Востоке.
Смирнов также пояснил, что согласно другим исследованиям, 50% населения тарологов считают мошенниками. Он уверен, что неразумно доверять принятие важных решений чужому мнению.
Ранее сообщалось, что на смену инфоцыганам в России могут прийти целители и маги.