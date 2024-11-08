Российские предприниматели стали брать на работу тарологов

В то же время, Google Trends выпустил карту запросов россиян показывающую наглядно, в каких регионах нашей страны жители больше ищут молитвы, намазы и гороскопы. Результаты оказались ошеломляющими: большая часть населения интересуется гороскопами. Только в южных регионах чаще запрашивают в поисковике молитвы для намаза, и небольшой процент поиска христианских молитв обнаружен в ЦФО, западных регионах и на Дальнем Востоке.