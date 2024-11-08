Семья пострадавшей в ДТП девочки в Нижнем Тагиле ищет свидетелей аварии

Posted 8 ноября, 06:28
Published 8 ноября, 06:28
Modified 8 ноября, 06:30
Updated 8 ноября, 06:30
О поиске свидетелей аварии женщина рассказала TagilCity.ru.
Просим водителей, водителей с видеорегистраторами, находившихся на месте происшествия, отзовитесь, — говорит тагильчанка.
Напомним, девочка шла домой после уроков в школе. На пешеходном переходе ее сбил водитель легкового автомобиля ВАЗ. Мужчина отвез пострадавшую домой. Родственники вызвали школьнице скорую помощь. На водителя составили два протокола.