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Posted 8 ноября, 06:28

Published 8 ноября, 06:28

Modified 8 ноября, 06:30

Updated 8 ноября, 06:30

Семья пострадавшей в ДТП девочки в Нижнем Тагиле ищет свидетелей аварии

Семья пострадавшей в ДТП девочки в Нижнем Тагиле ищет свидетелей аварии

8 ноября 2024, 06:28
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
Семья 14-летней девочки из Нижнего Тагила, которая пострадала в ДТП на улице Ермака, ищет людей, которые могли стать свидетелями происшествия.

О поиске свидетелей аварии женщина рассказала TagilCity.ru.

Просим водителей, водителей с видеорегистраторами, находившихся на месте происшествия, отзовитесь, — говорит тагильчанка.

Напомним, девочка шла домой после уроков в школе. На пешеходном переходе ее сбил водитель легкового автомобиля ВАЗ. Мужчина отвез пострадавшую домой. Родственники вызвали школьнице скорую помощь. На водителя составили два протокола.

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