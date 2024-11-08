tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 ноября, 09:09

Published 8 ноября, 09:09

Modified 8 ноября, 09:11

Updated 8 ноября, 09:11

Сильный снег и гололед ожидаются в Свердловской области

Сильный снег и гололед ожидаются в Свердловской области

8 ноября 2024, 09:09
Фото: 1MI.
Сильный снег и гололед ожидаются в Свердловской области 9 ноября.

Регион накроет снегопад. Сильная метель будет сопровождаться гололедом и изморозью.

Порывы ветра по области местами будут достигать 23 метра в секунду, сообщает РСЧС.

Водителям автомобилей необходимо учитывать погодные факторы при движении. Следует выбирать оптимальную скорость, сохранять дистанцию и быть особенно внимательными на дороге.

В Свердловской области на выходных будет теплая погода
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Снег#Погода#Природа#Екатеринбург#Ветреная погода
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика