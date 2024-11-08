Сильный снег и гололед ожидаются в Свердловской области

Posted 8 ноября, 09:09
Published 8 ноября, 09:09
Modified 8 ноября, 09:11
Updated 8 ноября, 09:11
Регион накроет снегопад. Сильная метель будет сопровождаться гололедом и изморозью.
Порывы ветра по области местами будут достигать 23 метра в секунду, сообщает РСЧС.
Водителям автомобилей необходимо учитывать погодные факторы при движении. Следует выбирать оптимальную скорость, сохранять дистанцию и быть особенно внимательными на дороге.
Ранее сотрудники ГАИ предупредили водителей об ухудшении погоды.