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Posted 8 ноября, 15:37

Published 8 ноября, 15:37

Modified 8 ноября, 15:39

Updated 8 ноября, 15:39

Сквер по проспекту Строителей в Нижнем Тагиле преобразился после реконструкции

Сквер по проспекту Строителей в Нижнем Тагиле преобразился после реконструкции

8 ноября 2024, 15:37
Фото: tagilcity.ru.
Реконструкция общественного пространства в районе домов №5, №7 и №11 по проспекту Строителей в Нижнем Тагиле полностью завершена. Общая сумма затрат, направленная на обустройство объекта из городского бюджета, превысила 32 миллиона рублей.

В рамках ремонтных работ специалистами были обновлены полностью разрушенные ранее тротуары и внутридворовые проезды. Кроме того, совершенно другой вид приобрела смотровая площадка, на которой в прошлом много лет подряд располагалось летнее кафе. Яркая плитка, металлические ограждения, стилистические скамьи и «гвоздь программы» — световой куб — лаконично дополняют зону отдыха для тагильчан. Он, кстати, символизирует сплоченность и многогранность народа.

Работы длились практически 3 месяца. Сквер не видел ремонта, наверно, с 70-х годов. Мы полностью демонтировали всю площадку: от нее остались одни откосы. После чего мы заново собирали территорию. Мы создали интересную композицию — фонари с зонтиками. Специально для них смонтировали лавочки на подпорной стене. Получилась своеобразная зона притяжения или фотозона, — рассказал TagilCity.ru директор компании-подрядчика «УРАЛСТРОЙ-НТ» Константин Благинин.
Сквер на проспекте Строителей в Нижнем ТагилеСквер на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле
Сквер на проспекте Строителей в Нижнем ТагилеСквер на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле
Сквер на проспекте Строителей в Нижнем ТагилеСквер на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле
Сквер на проспекте Строителей в Нижнем ТагилеСквер на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле
Сквер на проспекте Строителей в Нижнем ТагилеСквер на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле
Сквер на проспекте Строителей в Нижнем ТагилеСквер на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле
Сквер на проспекте Строителей в Нижнем ТагилеСквер на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле
Сквер на проспекте Строителей в Нижнем ТагилеСквер на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле
Сквер на проспекте Строителей в Нижнем ТагилеСквер на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле
Сквер на проспекте Строителей в Нижнем ТагилеСквер на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле
Сквер на проспекте Строителей в Нижнем ТагилеСквер на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле
Сквер на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле. Фото: tagilcity.ru

На открытие площадки пришло большое количество гостей. Все они оценивают перемены положительно. Особенно важным для многих из них было восстановление аварийных лестничных маршей между домами №1 и №5, №13 и №17. Для дополнительного удобства граждан количество ступеней было увеличено.

Разломанные ступени, молодому-то тяжело спуститься или подняться, а пожилому, порой, невозможно. Ночью ситуация еще хуже. Можно было оступиться и подвернуть ногу. Одну из лестниц вообще давно закрыли. Очень рады, что одна из центральных улиц Нижнего Тагила обретает новые черты, — поделилась мнением Наталья.
Мы активно участвовали в голосовании за реконструкцию этой локации. Очень нравится то, что сегодня видим. Все получилось, из окна вид стал гораздо лучше. Теперь ждем, когда благоустроят весь двор целиком, — добавила тагильчанка Людмила Войтович.
Сквер на проспекте Строителей в Нижнем ТагилеСквер на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле
Сквер на проспекте Строителей в Нижнем ТагилеСквер на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле
Сквер на проспекте Строителей в Нижнем ТагилеСквер на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле
Сквер на проспекте Строителей в Нижнем ТагилеСквер на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле
Сквер на проспекте Строителей в Нижнем ТагилеСквер на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле
Сквер на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле. Фото: tagilcity.ru

Дворовая территория теперь также оснащена навесными и наземными скамейками, урнами, системами освещения и видеонаблюдения. На прилегающих участках высадили газон, яблони и кусты спиреи. Здесь же — экологичные кашпо для летнего цветника.

Самое главное, чтобы проделанная работа нравилась жителям Нижнего Тагила. Лестницы — больная тема этой локации. Переживали уже за людей. Зато теперь и школьники, и учителя, да и вообще все смогут ходить здесь беспрепятственно. Денежные средства на обновление были выделены в ходе корректировки бюджета только в сентябре этого года. В экстренном порядке сделали здесь капитальный ремонт. Есть возможность продолжать ремонт прилегающих участков. Будем думать, как это сделать, — подытожил глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Сквер на проспекте Строителей в Нижнем ТагилеСквер на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле
Сквер на проспекте Строителей в Нижнем ТагилеСквер на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле
Сквер на проспекте Строителей в Нижнем ТагилеСквер на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле
Сквер на проспекте Строителей в Нижнем ТагилеСквер на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле
Сквер на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле. Фото: tagilcity.ru

Ранее мы составляли рейтинг районов Нижнего Тагила, опрашивая горожан на городских улицах и в социальных сетях.

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#Анастасия Имамахметова#Общество#Нижний Тагил#Благоустройство#Владислав Пинаев#Реконструкция#Ремонт#Сквер#Проспект Строителей#Администрация Нижнего Тагила#Екатеринбург#Лестничные спуски
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