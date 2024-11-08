Сквер по проспекту Строителей в Нижнем Тагиле преобразился после реконструкции

В рамках ремонтных работ специалистами были обновлены полностью разрушенные ранее тротуары и внутридворовые проезды. Кроме того, совершенно другой вид приобрела смотровая площадка, на которой в прошлом много лет подряд располагалось летнее кафе. Яркая плитка, металлические ограждения, стилистические скамьи и «гвоздь программы» — световой куб — лаконично дополняют зону отдыха для тагильчан. Он, кстати, символизирует сплоченность и многогранность народа.