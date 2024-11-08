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Posted 8 ноября, 13:24

Published 8 ноября, 13:24

Modified 8 ноября, 13:26

Updated 8 ноября, 13:26

Слякотной осенью готовим гранатовый сок — даже соковыжималка не нужна

Слякотной осенью готовим гранатовый сок — даже соковыжималка не нужна

8 ноября 2024, 13:24
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Дом и сад
Осенью, в сезон простудных заболеваний, важно поддержать иммунитет. Сделать это можно с помощью гранатового сока, который является настоящим кладезем витаминов. Его можно приготовить, даже если дома нет соковыжималки.

Приготовление гранатового сока в домашних условиях — вполне реальная задача. Правда, от вас потребуется немного терпения и свободного времени.

Что нужно подготовить:

  • 2-3 спелых граната;
  • глубокая миска или таз;
  • мешок для отжима сока или марля;
  • Удобная широкая ложка либо деревянная «толкушка»;
  • чистая банка или бутылка для хранения сока.
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Вымойте гранаты под проточной водой, чтобы удалить грязь и пыль. На каждой плодоножке сделайте неглубокий надрез. Разрежьте гранат поперечно, стараясь не задевать семена. Наполните миску водой и поместите туда половинки граната.

Аккуратно отделяйте зерна от кожуры и мембран под водой. Сок не будет разбрызгиваться, а белые перегородки будут легко отделяться и всплывать на поверхность. Слейте воду вместе с всплывшими мембранами, оставив только зерна.

Гранат является настоящим рекордсменом по содержанию одного из важных для иммунитета витаминов — витамина СГранат является настоящим рекордсменом по содержанию одного из важных для иммунитета витаминов — витамина С
Гранат является настоящим рекордсменом по содержанию одного из важных для иммунитета витаминов — витамина С. Фото: Изображение Midjourney

Поместите зерна в мешок для отжима сока. Если у вас нет специального мешка, можно использовать несколько слоев марли. С помощью пресса или рукой выдавите сок из зерен, стараясь извлечь максимальное количество жидкости. Если используете марлю, крепко сожмите ее, пока не перестанет выделяться сок.

Если в соке остались частицы мякоти, можно пропустить его через мелкое сито. Перелейте получившийся сок в чистую банку или бутылку. Свежевыжатый гранатовый сок рекомендуется употребить в течение одного-двух дней. Храните его в холодильнике, плотно закрыв крышкой.

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Если вкус сока кажется вам слишком терпким, его можно разбавить обычной водой или добавить по вкусу немного меда или сахара. Для удобства можно использовать соковыжималку, однако будьте внимательны, чтобы кожура не попадала в механизм, так как она может придать горький вкус.

Наслаждайтесь вашим домашним гранатовым соком!

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