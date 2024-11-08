Слякотной осенью готовим гранатовый сок — даже соковыжималка не нужна

Если вкус сока кажется вам слишком терпким, его можно разбавить обычной водой или добавить по вкусу немного меда или сахара. Для удобства можно использовать соковыжималку, однако будьте внимательны, чтобы кожура не попадала в механизм, так как она может придать горький вкус.