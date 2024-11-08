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Posted 8 ноября, 16:53

Published 8 ноября, 16:53

Modified 8 ноября, 16:55

Updated 8 ноября, 16:55

Смог над Тагилом, преображенный сквер, повышение пенсий и ошибки коммунальщиков

Смог над Тагилом, преображенный сквер, повышение пенсий и ошибки коммунальщиков

8 ноября 2024, 16:53
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
6 ноября тагильчане дышали сероводородом и формальдегидом. Проспект Строителей в Нижнем Тагиле преобразился после реконструкции. «Тагилдорстрой» стал акционерным обществом. В Свердловской области подрастут пенсии. Ростехнадзор недоволен свердловскими коммунальщиками.

Замеры Уральского УГМС в среду, 6 ноября, выявили содержание вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила. Предельно допустимая концентрация сероводорода была превышена в 1,3 раза, формальдегида — в 1,5 раза.

Формальдегид и сероводород превысили норму в Нижнем Тагиле 6 ноября
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В Нижнем Тагиле преобразился сквер Строителей, которые рабочие ремонтировали более трех месяцев. Реконструкция — первая с 1970-х годов — обошлась муниципалитету в 32 млн рублей. «Гвоздем» программы стал световой куб, который установлен в переоборудованной зоне отдыха.

Сквер по проспекту Строителей в Нижнем Тагиле преобразился после реконструкции
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МУП «Тагилдорстрой» поменял форму собственности и стал акционерным обществом. Единственным держателем акций предприятия является администрация Нижнего Тагила. Уставной капитал новоиспеченного АО определен в размере 130 млн рублей.

Предприятие «Тагилдорстрой» стало акционерным обществом
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С 1 января у части пенсионеров Свердловской области вырастет пенсия — добавка составит 1200 рублей. Речь идет о доплате, которые получают неработающие граждане, ухаживающие за инвалидами первой группы и гражданами старше 80 лет. Теперь надбавка будет назначаться самим пенсионерам и автоматически, собирать документы и ходить по инстанциям больше не нужно.

Пенсия в Свердловской области увеличится на 1200 рублей: кому положена надбавка
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Ростехнадзор в ходе совещания с МинЖКХ и главами свердловских муниципалитетов раскритиковал подготовку к отопительному сезону в регионе. В надзорном ведомстве заявили, что в городах не проводились опрессовки, а ремонты теплосетей и котельных шли с нарушениями сроков.

Одни и те же ошибки: свердловские коммунальщики плохо готовы к отопительному сезону
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