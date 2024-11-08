Смог над Тагилом, преображенный сквер, повышение пенсий и ошибки коммунальщиков

Posted 8 ноября, 16:53
Published 8 ноября, 16:53
Modified 8 ноября, 16:55
Updated 8 ноября, 16:55
Замеры Уральского УГМС в среду, 6 ноября, выявили содержание вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила. Предельно допустимая концентрация сероводорода была превышена в 1,3 раза, формальдегида — в 1,5 раза.
В Нижнем Тагиле преобразился сквер Строителей, которые рабочие ремонтировали более трех месяцев. Реконструкция — первая с 1970-х годов — обошлась муниципалитету в 32 млн рублей. «Гвоздем» программы стал световой куб, который установлен в переоборудованной зоне отдыха.
МУП «Тагилдорстрой» поменял форму собственности и стал акционерным обществом. Единственным держателем акций предприятия является администрация Нижнего Тагила. Уставной капитал новоиспеченного АО определен в размере 130 млн рублей.
С 1 января у части пенсионеров Свердловской области вырастет пенсия — добавка составит 1200 рублей. Речь идет о доплате, которые получают неработающие граждане, ухаживающие за инвалидами первой группы и гражданами старше 80 лет. Теперь надбавка будет назначаться самим пенсионерам и автоматически, собирать документы и ходить по инстанциям больше не нужно.
Ростехнадзор в ходе совещания с МинЖКХ и главами свердловских муниципалитетов раскритиковал подготовку к отопительному сезону в регионе. В надзорном ведомстве заявили, что в городах не проводились опрессовки, а ремонты теплосетей и котельных шли с нарушениями сроков.