Смог над Тагилом, преображенный сквер, повышение пенсий и ошибки коммунальщиков

С 1 января у части пенсионеров Свердловской области вырастет пенсия — добавка составит 1200 рублей. Речь идет о доплате, которые получают неработающие граждане, ухаживающие за инвалидами первой группы и гражданами старше 80 лет. Теперь надбавка будет назначаться самим пенсионерам и автоматически, собирать документы и ходить по инстанциям больше не нужно.