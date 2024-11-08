Свердловчанке не удалось покорить жениха в романтическом шоу

Когда Марк вошел в квартиру, он сразу же начал рыться в шкафу девушки, примерив ее платье и нижнее белье. Затем он приготовил себе бутерброд из колбасы и булки и съел его. Он также заинтересовался диджей-контроллером и проверил заметки в ее телефоне. В итоге Марк отметил, что, хотя ему нравится творческая сторона Анастасии, ей стоит обновить гардероб. Решение, выберет ли он ее, пока остается под вопросом.