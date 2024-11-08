Свердловчанке не удалось покорить жениха в романтическом шоу

Posted 8 ноября, 09:04
Published 8 ноября, 09:04
Modified 8 ноября, 09:06
Updated 8 ноября, 09:06
Центральным персонажем выпуска оказался 25-летний монтажер Марк, который посетил квартиру Анастасии в Москве и своим поведением разочаровал ее.
Когда Марк вошел в квартиру, он сразу же начал рыться в шкафу девушки, примерив ее платье и нижнее белье. Затем он приготовил себе бутерброд из колбасы и булки и съел его. Он также заинтересовался диджей-контроллером и проверил заметки в ее телефоне. В итоге Марк отметил, что, хотя ему нравится творческая сторона Анастасии, ей стоит обновить гардероб. Решение, выберет ли он ее, пока остается под вопросом.
Анастасия пояснила, что в своем идеальном мужчине она ищет стильного, ухоженного человека, который, как и она, занят работой по ночам. Её отталкивает неопрятность и грязь в доме. Это стало явным, когда она побывала у Марка: там было пыльно и неряшливо. Она сказала, что её впечатлило количество пыли, но признала и положительные стороны — ей понравился диджейский пульт, а также доброжелательные соседи.
В итоге кавалер не выбрал Анастасию, заявив, что его решение связано с ее «странным гардеробом». На это Анастасия отразила, что Марку стоит поучиться манерам у своего соседа.
Напомним, ранее стало известно, что школьник из Нижнего Тагила стал ведущим детской «Новой волны» на НТВ.