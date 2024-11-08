Свердловские предприниматели заплатят за обморожение ребенка на шоу с жидким азотом

Прокуратура подала иск в суд по факту произошедшего. Суд обязал двоих предпринимателей выплатить законному представителю ребенка по 15 тысяч рублей с каждого. Кроме того, один из предпринимателей был привлечен к административной ответственности за нарушение прав потребителей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.