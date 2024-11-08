Свердловские предприниматели заплатят за обморожение ребенка на шоу с жидким азотом

Posted 8 ноября, 14:06
Published 8 ноября, 14:06
Modified 8 ноября, 14:08
Updated 8 ноября, 14:08
Несовершеннолетняя девочка получила поверхностное обморожение голеностопного сустава и стопы во время шоу с жидким азотом.
Выяснилось, что на празднике не ознакомили детей с техникой безопасности при взаимодействии с данным веществом. После инцидента ребенку не была оказана первая медицинская помощь.
Прокуратура подала иск в суд по факту произошедшего. Суд обязал двоих предпринимателей выплатить законному представителю ребенка по 15 тысяч рублей с каждого. Кроме того, один из предпринимателей был привлечен к административной ответственности за нарушение прав потребителей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Напомним, власти Серова заплатят 900 тысяч за падение мальчика с качелей.