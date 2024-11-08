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Posted 8 ноября, 14:06

Published 8 ноября, 14:06

Modified 8 ноября, 14:08

Updated 8 ноября, 14:08

Свердловские предприниматели заплатят за обморожение ребенка на шоу с жидким азотом

Свердловские предприниматели заплатят за обморожение ребенка на шоу с жидким азотом

8 ноября 2024, 14:06
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге привлечены к ответственности организаторы детского праздника, где ребенок получил обморожение во время шоу с жидким азотом.

Несовершеннолетняя девочка получила поверхностное обморожение голеностопного сустава и стопы во время шоу с жидким азотом.

Выяснилось, что на празднике не ознакомили детей с техникой безопасности при взаимодействии с данным веществом. После инцидента ребенку не была оказана первая медицинская помощь.

Прокуратура подала иск в суд по факту произошедшего. Суд обязал двоих предпринимателей выплатить законному представителю ребенка по 15 тысяч рублей с каждого. Кроме того, один из предпринимателей был привлечен к административной ответственности за нарушение прав потребителей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Напомним, власти Серова заплатят 900 тысяч за падение мальчика с качелей.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Дети#Суд#Обморожение#Выплаты#Екатеринбург#Инцидент
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