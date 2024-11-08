Свердловский родительский комитет высказался против нахождения квадроберов в школах

Posted 8 ноября, 07:50
Published 8 ноября, 07:50
Modified 8 ноября, 07:52
Updated 8 ноября, 07:52
В эфире ОТВ она заявила, что обеспокоена безопасностью детей и потенциальной угрозой для их сверстников. Золотницкая отмечает, что такое поведение может создавать небезопасные условия в школах и отвлекать от учебного процесса.
Она считает, что квадробинг следует практиковать только дома, чтобы не нарушать образовательный процесс и безопасность других учеников.
Ранее жители Нижнего Тагила заявили, что квадроберов стоит оставить в покое.