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Posted 8 ноября, 07:50

Published 8 ноября, 07:50

Modified 8 ноября, 07:52

Updated 8 ноября, 07:52

Свердловский родительский комитет высказался против нахождения квадроберов в школах

Свердловский родительский комитет высказался против нахождения квадроберов в школах

8 ноября 2024, 07:50
Фото: Изображение Midjourney.
Людмила Золотницкая из Свердловского областного родительского комитета предлагает запретить посещение школ детям, увлекающимся квадробингом — движением на четвереньках, подражающим животным.

В эфире ОТВ она заявила, что обеспокоена безопасностью детей и потенциальной угрозой для их сверстников. Золотницкая отмечает, что такое поведение может создавать небезопасные условия в школах и отвлекать от учебного процесса.

Она считает, что квадробинг следует практиковать только дома, чтобы не нарушать образовательный процесс и безопасность других учеников.

Ранее жители Нижнего Тагила заявили, что квадроберов стоит оставить в покое.

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#Ирина Кирилова#Общество#Дети#Свердловская область#Родительский комитет#Екатеринбург#Квадробер
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