Тепло без лишних затрат: какой обогреватель подарит комфорт и сэкономит деньги

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Масляные радиаторы Тепловентиляторы Инфракрасные обогреватели Конвекторы

Если на улице заметно холодает, а батареи центрального отопления или газовый котел едва греют, то можно приобрести дополнительный источник тепла в доме — обогреватель. Но какая модель эффективно согреет в морозы и не разорит вашу семью?

Выбор самого экономичного и эффективного обогревателя для дома зависит от нескольких факторов: климатических условий, теплоизоляции дома, доступных энергоносителей, а также личных предпочтений и бюджета. Рассказываем об основных видах обогревателей, которые могут вам понравиться. Масляные радиаторы Если вы ищете тихий, эффективный и безопасный способ обогреть помещение, особенно для длительного использования, масляный радиатор может быть хорошей инвестицией. Плюсами масляников считают длительную отдачу тепла после выключения устройства, отсутствие шума при работе, возможность подключения термостата. Главные недостатки — сильный нагрев корпуса и медленный разогрев оборудования, — уверяют эксперты портала «Идеи вашего дома». Энергоэффективность. Масляные радиаторы обычно сохраняют тепло дольше, чем некоторые другие типы обогревателей. Масло внутри радиатора нагревается и продолжает отдавать тепло даже после отключения устройства.

Масляные радиаторы обычно сохраняют тепло дольше, чем некоторые другие типы обогревателей. Масло внутри радиатора нагревается и продолжает отдавать тепло даже после отключения устройства. Тишина работы. Масляные радиаторы работают практически бесшумно, так как в них отсутствуют вентиляторы, поэтому они отлично подходят для спален или рабочих кабинетов.

Масляные радиаторы работают практически бесшумно, так как в них отсутствуют вентиляторы, поэтому они отлично подходят для спален или рабочих кабинетов. Безопасность. Современные модели оснащены защитой от перегрева и опрокидывания, что делает их достаточно безопасными в использовании.

Современные модели оснащены защитой от перегрева и опрокидывания, что делает их достаточно безопасными в использовании. Долговечность. Хорошо сделанные масляные радиаторы могут прослужить много лет. Они реже требуют частого обслуживания по сравнению с другими обогревателями.

Хорошо сделанные масляные радиаторы могут прослужить много лет. Они реже требуют частого обслуживания по сравнению с другими обогревателями. Цена. Стартовая стоимость масляных радиаторов может быть выше, чем у других типов обогревателей — например, тепловентиляторов. Однако их долговечность и низкие эксплуатационные затраты могут компенсировать эту разницу.

Стартовая стоимость масляных радиаторов может быть выше, чем у других типов обогревателей — например, тепловентиляторов. Однако их долговечность и низкие эксплуатационные затраты могут компенсировать эту разницу. Время нагрева. Масляные радиаторы могут нагреваться медленнее, чем, например, инфракрасные или керамические обогреватели, но их способность долго сохранять тепло может перевесить этот недостаток. Масляные обогреватели бесшумные и безопасны, как батарея радиатора . Фото: Photo by Anne Nygård on Unsplash Экологичность. Поскольку они не сжигают топливо, масляные радиаторы не выбрасывают вредных веществ в окружающую среду, что делает их безопасными для внутренних помещений.

Поскольку они не сжигают топливо, масляные радиаторы не выбрасывают вредных веществ в окружающую среду, что делает их безопасными для внутренних помещений. Мобильность. Большинство масляных радиаторов оснащены колесиками и ручками для удобного перемещения между комнатами. Сквозняки в доме исчезли через 5 минут: этот материал вмиг закупорил щели на окнах Узнать подробнее Тепловентиляторы Покупка тепловентилятора будет выгодной, если вам нужно быстро обогреть небольшое помещение и вы не слишком задумываетесь об энергозатратах. Стоимость и энергия. Тепловентиляторы обычно недороги по сравнению с другими обогревательными приборами. Однако важно учитывать их энергопотребление, так как они могут увеличивать счета за электроэнергию, если используются часто и долго.

Тепловентиляторы обычно недороги по сравнению с другими обогревательными приборами. Однако важно учитывать их энергопотребление, так как они могут увеличивать счета за электроэнергию, если используются часто и долго. Мобильность и удобство. Большинство тепловентиляторов портативны и их легко перемещать из комнаты в комнату. Это удобно, если требуется обогреть небольшую площадь на короткий срок.

Большинство тепловентиляторов портативны и их легко перемещать из комнаты в комнату. Это удобно, если требуется обогреть небольшую площадь на короткий срок. Быстрое нагревание. Тепловентиляторы позволяют быстро прогреть помещение и повысить температуру в комнате. Тепловентиляторы нагревают помещение очень быстро, но шумят и бьют по кошельку . Фото: Photo by Blake Alexander on Unsplash Дополнительные функции. Многие современные тепловентиляторы оснащены функцией регулировки температуры, таймером и даже пультом дистанционного управления, что добавляет удобства в использовании.

Многие современные тепловентиляторы оснащены функцией регулировки температуры, таймером и даже пультом дистанционного управления, что добавляет удобства в использовании. Уровень шума. Некоторые модели могут быть довольно шумными, что может быть неудобно для использования в спальне или офисе.

Некоторые модели могут быть довольно шумными, что может быть неудобно для использования в спальне или офисе. Обогрев определенной зоны. Если необходимо поддерживать тепло только в одной комнате или небольшой зоне, тепловентилятор может быть экономически выгодным решением. Ноги больше не будут ледяными: как очень дешево и просто утеплить холодный пол Узнать подробнее Инфракрасные обогреватели Если основными приоритетами являются энергоэффективность и экологичность, инфракрасный обогреватель станет хорошим выбором. Достоинства у инфракрасных приборов с любым типом нагревателей общие. Они не выжигают и не сушат воздух, быстро и равномерно прогревают комнату. Недостаток у них один — высокая цена, — пишут эксперты портала «Идеи вашего дома». Энергоэффективность. Инфракрасные обогреватели конвертируют электроэнергию в тепло с высокой эффективностью. Вместо прогрева воздуха, как это делают традиционные обогреватели, инфракрасные панели нагревают поверхности и предметы, благодаря чему тепло распределяется более равномерно и поглощается медленнее. Это может привести к снижению энергопотребления при правильном использовании.

Инфракрасные обогреватели конвертируют электроэнергию в тепло с высокой эффективностью. Вместо прогрева воздуха, как это делают традиционные обогреватели, инфракрасные панели нагревают поверхности и предметы, благодаря чему тепло распределяется более равномерно и поглощается медленнее. Это может привести к снижению энергопотребления при правильном использовании. Скорость нагрева. Инфракрасные обогреватели быстро достигают максимальной температуры и начинают обогревать пространство практически сразу после включения. Это удобно, если нужно быстро повысить температуру в холодные дни.

Экологичность . Такие обогреватели не выделяют вредных веществ или парниковых газов, поэтому они практически безопасны.

Инфракрасные обогреватели быстро достигают максимальной температуры и начинают обогревать пространство практически сразу после включения. Это удобно, если нужно быстро повысить температуру в холодные дни. . Такие обогреватели не выделяют вредных веществ или парниковых газов, поэтому они практически безопасны. Удобство и дизайн. Современные инфракрасные обогреватели бывают стильными и компактными, их легко вписать в любой интерьер. Их можно устанавливать на стену или потолок, чтобы освободить пространство на полу. ИК-обогреватели стоят дорого, но быстро окупают себя из-за низких энергозатрат . Фото: Photo by Puni Charana on Unsplash Стоимость и начальные вложения. Инфракрасные обогреватели могут быть дороже в сравнении с традиционными конвекторами или масляными радиаторами, но в долгосрочной перспективе они могут оказаться более экономичными благодаря меньшему потреблению электроэнергии.

Инфракрасные обогреватели могут быть дороже в сравнении с традиционными конвекторами или масляными радиаторами, но в долгосрочной перспективе они могут оказаться более экономичными благодаря меньшему потреблению электроэнергии. Целесообразность использования. Эффективность работы обогревателя зависит от особенностей помещения. Они идеально подходят для плохо изолированных помещений, открытых площадок, но в небольшом хорошо изолированном доме они могут быть менее эффективны.

Эффективность работы обогревателя зависит от особенностей помещения. Они идеально подходят для плохо изолированных помещений, открытых площадок, но в небольшом хорошо изолированном доме они могут быть менее эффективны. Потребности и предпочтения. Если для вас важен тихий обогрев без активной циркуляции воздуха, инфракрасные обогреватели — хороший выбор. Кстати, ИК-обогреватели эффективно работают и на улице. Они же нагревают предметы, а не воздух. Можно, например, сесть вечером в кресло и долго смотреть на звезды, греясь в теплых лучах такого прибора, — пишет эксперт портала houzz.ru. В комнате будет тепло даже в сильные морозы: от сквозняков из окон избавит эта мелочь Узнать подробнее Конвекторы Конвектор может быть выгодным выбором для обогрева вашего жилья, если вы ищете простой в установке, гибкий и относительно недорогой способ поддержания тепла. Если стоит мощный конвектор, то небольшой объем он нагревает буквально за минуту. Также зимой верхняя одежда частенько мокрая от снега и если висит в прихожей, то очень быстро высыхает, — пишет автор дзен-канала «Рабочая молодежь». Энергоэффективность. Современные конвекторы часто обладают хорошей энергоэффективностью, что позволяет снижать затраты на электроэнергию. Они быстро нагревают помещение и могут поддерживать комфортную температуру с минимальными затратами.

Современные конвекторы часто обладают хорошей энергоэффективностью, что позволяет снижать затраты на электроэнергию. Они быстро нагревают помещение и могут поддерживать комфортную температуру с минимальными затратами. Удобство использования. Конвекторы обычно просты в установке и не требуют сложного монтажа, как, например, системы водяного отопления. Их можно перемещать из комнаты в комнату, при необходимости обогревая только те помещения, которые используются.

Конвекторы обычно просты в установке и не требуют сложного монтажа, как, например, системы водяного отопления. Их можно перемещать из комнаты в комнату, при необходимости обогревая только те помещения, которые используются. Контроль температуры. Многие конвекторы оснащены встроенными термостатами и таймерами, что позволяет точно регулировать тепло и экономить энергию, включая обогрев только тогда, когда это нужно. Конвекторы практически не требуют ухода . Фото: Photo by e24 on Unsplash Быстрота нагрева. Конвекторы обычно быстро нагревают воздух в помещении благодаря естественной конвекции или встроенному вентилятору. Это может быть полезно в ситуациях, когда нужно быстро создать комфортные условия.

Конвекторы обычно быстро нагревают воздух в помещении благодаря естественной конвекции или встроенному вентилятору. Это может быть полезно в ситуациях, когда нужно быстро создать комфортные условия. Долговечность и простота обслуживания. Конвекторы не требуют особого ухода и редко ломаются, особенно модели без вентиляторов. Это делает их надежным выбором для длительного использования. Ранее эксперт рассказал о самом эффективном и дешевом способе отопления для загородного дома. Сквозняки больше не будут гулять по дому: как быстро и легко утеплить окна на зиму Узнать подробнее Читайте также: Влажные салфетки для уборки делаю сама: очищают абсолютно все и стоят копейки Многолетний нагар отвалится со сковороды большими кусками: приготовьте большой пакет Богатый урожай соберете даже в холода: как самостоятельно оборудовать зимнюю теплицу