tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 ноября, 06:57

Published 8 ноября, 06:57

Modified 8 ноября, 06:59

Updated 8 ноября, 06:59

Трамваи в Екатеринбурге встали из-за застрявшего фургона

Трамваи в Екатеринбурге встали из-за застрявшего фургона

8 ноября 2024, 06:57
Фото: Е1.
Несколько трамваев в Екатеринбурге встали из-за того, что на путях застрял фургон около Малышевского моста. Инцидент случился 8 ноября 2024 года.

Фургон застрял на бордюре между путями и автомобильной дорогой. Из-за этого трамвайное движение оказалось парализовано, пишет Е1.

Пассажирам пришлось выйти из трамваев и продолжать путь к нужным остановкам пешком. Обстоятельства, при которых фургон перегородил дорогу, в настоящий момент неизвестны.

Массовое ДТП произошло на Тагилстрое в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Напомним, 6 ноября в Екатеринбурге в районе ВИЗа один из трамваев съехал с рельсов, вследствие чего закрыл путь к проезду в Академический район.

Трамвай с пассажирами в Екатеринбурге сошел с рельсов
Узнать подробнее
Читайте также:
Трамвайные пути на Эльмаше в Екатеринбурге заблокированы из-за ДТПИномарка в Екатеринбурге разнесла шумовое ограждение и вылетела на трамвайные путиАвтобус №57 с пассажирами влетел в ограждение в Екатеринбурге
#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Город#Пассажиры#ЧП#Трамвайные пути#Трамваи#18+#Екатеринбург#Авария#Фургон#Инцидент#Трамвайное движение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика