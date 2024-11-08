Трамваи в Екатеринбурге встали из-за застрявшего фургона

Posted 8 ноября, 06:57
Published 8 ноября, 06:57
Modified 8 ноября, 06:59
Updated 8 ноября, 06:59
Фургон застрял на бордюре между путями и автомобильной дорогой. Из-за этого трамвайное движение оказалось парализовано, пишет Е1.
Пассажирам пришлось выйти из трамваев и продолжать путь к нужным остановкам пешком. Обстоятельства, при которых фургон перегородил дорогу, в настоящий момент неизвестны.
Напомним, 6 ноября в Екатеринбурге в районе ВИЗа один из трамваев съехал с рельсов, вследствие чего закрыл путь к проезду в Академический район.