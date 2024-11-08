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Posted 8 ноября, 09:05

Published 8 ноября, 09:05

Modified 8 ноября, 09:07

Updated 8 ноября, 09:07

Цены на бензин выросли в Свердловской области

Цены на бензин выросли в Свердловской области

8 ноября 2024, 09:05
Фото: 1MI.
В Свердловской области снова подорожал бензин. Динамика цен заметно увеличилась с 24 октября по 8 ноября 2024 года.

Так, стоимость бензина АИ-92 поднялась чуть выше одного процента, и теперь литр стоит 53 рубля в «Татнефти», а в Varta — 52 рубля. Литр АИ-95 теперь можно приобрести почти за 58 рублей, а стоимость топлива АИ-98 сейчас составляет около 80 рублей, пишет Ура.ру.

При этом на некоторых автозаправочных станциях «Газпромнефти» бензин АИ-92 подешевел на три процента и теперь стоит 51 рубль. На некоторых станциях цены остались прежними.

Напомним, в октябре 2024 года в Свердловской области 92-й бензин подорожал на 70 копеек.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Цены#Свердловская область#Статистика#Стоимость#Бензин#Газпромнефть#Топливо#Заправка#Екатеринбург
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