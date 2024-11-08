Цены на бензин выросли в Свердловской области

Так, стоимость бензина АИ-92 поднялась чуть выше одного процента, и теперь литр стоит 53 рубля в «Татнефти», а в Varta — 52 рубля. Литр АИ-95 теперь можно приобрести почти за 58 рублей, а стоимость топлива АИ-98 сейчас составляет около 80 рублей, пишет Ура.ру.