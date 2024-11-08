Участника СВО вернули в Екатеринбург из-за семейных обстоятельств

Командиры помогли ему собрать все нужные документы и организовать поездку в Свердловскую область. Подобные ситуации являются достаточным основанием для предоставления отпуска военным. В некоторых случаях это может привести к демобилизации, если у военнослужащего остаются на попечении несовершеннолетние дети.