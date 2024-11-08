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Posted 8 ноября, 08:25

Published 8 ноября, 08:25

Modified 8 ноября, 08:27

Updated 8 ноября, 08:27

Участника СВО вернули в Екатеринбург из-за семейных обстоятельств

Участника СВО вернули в Екатеринбург из-за семейных обстоятельств

8 ноября 2024, 08:25
Фото: 1MI.
Военнослужащий российской армии с позывным Граф, принимавший участие в специальной военной операции в составе штурмового подразделения, вернулся в Екатеринбург после того, как узнал о смерти своей жены.

Граф рассказал, что ему необходимо решить жилищный вопрос и заботиться о сыне, который остался без матери. Командование оперативно решило вернуть военнослужащего домой, чтобы он мог заняться семейными делами, пишет Ура.ру.

Командиры помогли ему собрать все нужные документы и организовать поездку в Свердловскую область. Подобные ситуации являются достаточным основанием для предоставления отпуска военным. В некоторых случаях это может привести к демобилизации, если у военнослужащего остаются на попечении несовершеннолетние дети.

Напомним, 5 ноября стало известно о смерти супруги участника СВО из Екатеринбурга. Женщину до этого вместе с сыном выселяли из квартиры за долги.

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