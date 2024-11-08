Участника СВО вернули в Екатеринбург из-за семейных обстоятельств

Posted 8 ноября, 08:25
Published 8 ноября, 08:25
Modified 8 ноября, 08:27
Updated 8 ноября, 08:27
Граф рассказал, что ему необходимо решить жилищный вопрос и заботиться о сыне, который остался без матери. Командование оперативно решило вернуть военнослужащего домой, чтобы он мог заняться семейными делами, пишет Ура.ру.
Командиры помогли ему собрать все нужные документы и организовать поездку в Свердловскую область. Подобные ситуации являются достаточным основанием для предоставления отпуска военным. В некоторых случаях это может привести к демобилизации, если у военнослужащего остаются на попечении несовершеннолетние дети.
Напомним, 5 ноября стало известно о смерти супруги участника СВО из Екатеринбурга. Женщину до этого вместе с сыном выселяли из квартиры за долги.