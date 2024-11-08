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Posted 8 ноября, 03:51

Published 8 ноября, 03:51

Modified 8 ноября, 03:53

Updated 8 ноября, 03:53

Учителей в Екатеринбурге освободили от посещения семей учеников

Учителей в Екатеринбурге освободили от посещения семей учеников

8 ноября 2024, 03:51
Фото: Изображение Midjourney.
Рособрнадзор потребовал избавить учителей в Екатеринбурге от посещения семей учеников.

Рособрнадзор отправил в областное правительство запрос по факту лишней нагрузки на сотрудников школ. После этого минобр отозвало документ, в котором было прописано обязательное посещение педагогами семей школьников, пишет ЕАН.

В Департаменте образования Екатеринбурга проводится проверка, по итогам которой будет обсуждаться вопрос о том, чтобы привлечь к ответственности должностные лица.

Напомним, школьных педагогов в Екатеринбурге обязали ходить по семьям детей в октябре 2024 года.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Проверка#Дети#Учителя#Педагоги#Школа#Министерство образования#Ответственность#Образование#Екатеринбург
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