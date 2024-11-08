Учителей в Екатеринбурге освободили от посещения семей учеников

Posted 8 ноября, 03:51
Published 8 ноября, 03:51
Modified 8 ноября, 03:53
Updated 8 ноября, 03:53
Рособрнадзор отправил в областное правительство запрос по факту лишней нагрузки на сотрудников школ. После этого минобр отозвало документ, в котором было прописано обязательное посещение педагогами семей школьников, пишет ЕАН.
В Департаменте образования Екатеринбурга проводится проверка, по итогам которой будет обсуждаться вопрос о том, чтобы привлечь к ответственности должностные лица.
Напомним, школьных педагогов в Екатеринбурге обязали ходить по семьям детей в октябре 2024 года.