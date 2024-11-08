В Екатеринбурге хаски выпрыгнул из окна многоэтажки

Причиной таких обвинений в адрес жильцов этажом ниже стали неоднократные их жалобы старшему по дому на животных, которые якобы очень шумно себя ведут. В довершение ко всему, незадолго до трагедии хозяева погибшего хаски приобрели щенка той же породы.