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Posted 8 ноября, 12:47

Published 8 ноября, 12:47

Modified 8 ноября, 12:49

Updated 8 ноября, 12:49

В Екатеринбурге хаски выпрыгнул из окна многоэтажки

В Екатеринбурге хаски выпрыгнул из окна многоэтажки

8 ноября 2024, 12:47
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге хаски выпрыгнул из окна многоэтажки и погиб. Хозяйка обвиняет в гибели питомца соседку.

Женщина предположила, что пса довела соседка снизу. Хозяйка животного уверена, что у животного была искусственно вызвана паническая атака при помощи ультразвука.

Причиной таких обвинений в адрес жильцов этажом ниже стали неоднократные их жалобы старшему по дому на животных, которые якобы очень шумно себя ведут. В довершение ко всему, незадолго до трагедии хозяева погибшего хаски приобрели щенка той же породы.

Соседка на эти обвинения ответила, что такие невоспитанные животные должны жить в лесу, — пишет «КП-Екатеринбург».

В настоящее время проводится ветеринарная экспертиза, чтобы установить точные причины смерти животного.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Гибель#Собака#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент
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