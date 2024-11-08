В Екатеринбурге хаски выпрыгнул из окна многоэтажки

Posted 8 ноября, 12:47
Published 8 ноября, 12:47
Modified 8 ноября, 12:49
Updated 8 ноября, 12:49
Женщина предположила, что пса довела соседка снизу. Хозяйка животного уверена, что у животного была искусственно вызвана паническая атака при помощи ультразвука.
Причиной таких обвинений в адрес жильцов этажом ниже стали неоднократные их жалобы старшему по дому на животных, которые якобы очень шумно себя ведут. В довершение ко всему, незадолго до трагедии хозяева погибшего хаски приобрели щенка той же породы.
Соседка на эти обвинения ответила, что такие невоспитанные животные должны жить в лесу, — пишет «КП-Екатеринбург».
В настоящее время проводится ветеринарная экспертиза, чтобы установить точные причины смерти животного.
Ранее в Ревде спасли хаски со сломанным черепом.