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Posted 8 ноября, 07:08

Published 8 ноября, 07:08

Modified 8 ноября, 07:10

Updated 8 ноября, 07:10

В Екатеринбурге вынесли приговор иностранцу за смертельное ДТП

В Екатеринбурге вынесли приговор иностранцу за смертельное ДТП

8 ноября 2024, 07:08
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге суд вынес приговор иностранцу за ДТП, в котором погибла его пассажирка.

24 августа этого года водитель Volkswagen Polo двигался по ЕКАД с большой скоростью. Не пристегнутая пассажирка находилась на заднем сиденье. В условиях плохой видимости, будучи утомленным, водитель не заметил, что на краю дороги стоит автомобиль с полуприцепом и врезался в него.

В результате аварии пассажирка Volkswagen Polo скончалась на месте.

Суд признал водителя виновным. Ему назначено наказание в виде 3 лет тюрьмы. Его также на 2,5 года лишили прав. Кроме того, он выплатит 1,5 млн рублей близким погибшей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Напомним, семья пострадавшей в ДТП девочки в Нижнем Тагиле ищет свидетелей аварии.

Массовое ДТП произошло на Тагилстрое в Нижнем Тагиле
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#ДТП#Смерть#Суд#ЧП#Екатеринбург#Инцидент
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