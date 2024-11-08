В Екатеринбурге вынесли приговор иностранцу за смертельное ДТП

24 августа этого года водитель Volkswagen Polo двигался по ЕКАД с большой скоростью. Не пристегнутая пассажирка находилась на заднем сиденье. В условиях плохой видимости, будучи утомленным, водитель не заметил, что на краю дороги стоит автомобиль с полуприцепом и врезался в него.