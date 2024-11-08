В Екатеринбурге вынесли приговор иностранцу за смертельное ДТП

Posted 8 ноября, 07:08
Published 8 ноября, 07:08
Modified 8 ноября, 07:10
Updated 8 ноября, 07:10
24 августа этого года водитель Volkswagen Polo двигался по ЕКАД с большой скоростью. Не пристегнутая пассажирка находилась на заднем сиденье. В условиях плохой видимости, будучи утомленным, водитель не заметил, что на краю дороги стоит автомобиль с полуприцепом и врезался в него.
В результате аварии пассажирка Volkswagen Polo скончалась на месте.
Суд признал водителя виновным. Ему назначено наказание в виде 3 лет тюрьмы. Его также на 2,5 года лишили прав. Кроме того, он выплатит 1,5 млн рублей близким погибшей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Напомним, семья пострадавшей в ДТП девочки в Нижнем Тагиле ищет свидетелей аварии.