В Нижнем Тагиле отремонтируют улицу Карла Либкнехта

Posted 8 ноября, 09:42
Published 8 ноября, 09:42
Modified 8 ноября, 09:44
Updated 8 ноября, 09:44
Тагильчанин обратился в ГИБДД по вопросу устранения дефектов дорожного покрытия на участке улицы Карла Либкнехта от Победы до Красной.
В результате, после рассмотрения данного обращения, сотрудники Госавтоинспекции выехали на место для инспекции данного участка и подтвердили наличие участка дороги, подлежащего ремонту.
После этого ГИБДД выдали предписание на ремонт улицы Карла Либкнехта организации МУП «Тагилдорстрой». Если ремонт дороги не будет выполнен, то сотрудники Госавтоинспекции обратятся в суд, говорится в официальном письме из ГИБДД, опубликованном в группе ВКонтакте «Тагил без ям».
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле на Вагонке отремонтируют 15 километров теплосетей.