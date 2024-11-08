В Нижнем Тагиле отремонтируют улицу Карла Либкнехта

После этого ГИБДД выдали предписание на ремонт улицы Карла Либкнехта организации МУП «Тагилдорстрой». Если ремонт дороги не будет выполнен, то сотрудники Госавтоинспекции обратятся в суд, говорится в официальном письме из ГИБДД, опубликованном в группе ВКонтакте «Тагил без ям».