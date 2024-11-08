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Posted 8 ноября, 09:42

Published 8 ноября, 09:42

Modified 8 ноября, 09:44

Updated 8 ноября, 09:44

В Нижнем Тагиле отремонтируют улицу Карла Либкнехта

В Нижнем Тагиле отремонтируют улицу Карла Либкнехта

8 ноября 2024, 09:42
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле выполнят ремонт дорожного покрытия на улице Карла Либкнехта.

Тагильчанин обратился в ГИБДД по вопросу устранения дефектов дорожного покрытия на участке улицы Карла Либкнехта от Победы до Красной.

В результате, после рассмотрения данного обращения, сотрудники Госавтоинспекции выехали на место для инспекции данного участка и подтвердили наличие участка дороги, подлежащего ремонту.

После этого ГИБДД выдали предписание на ремонт улицы Карла Либкнехта организации МУП «Тагилдорстрой». Если ремонт дороги не будет выполнен, то сотрудники Госавтоинспекции обратятся в суд, говорится в официальном письме из ГИБДД, опубликованном в группе ВКонтакте «Тагил без ям».

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле на Вагонке отремонтируют 15 километров теплосетей.

В Нижнем Тагиле на проезде Песчаный отремонтируют трубопровод
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#Екатерина Смирнова#Общество#Транспорт#Нижний Тагил#Дороги#Ремонт дороги#Дефекты дороги#Екатеринбург
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