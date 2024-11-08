В России запустят БПЛА для сельскохозяйственных работ

Новинки среди БАС (беспилотные авиационные системы) поступят в производственный оборот уже в 2025 году, а пока они тестируются экспертами. Однако можно сказать, что уже сертифицированный агродрон S-80 успешно прошел этапы проверок на безопасность использования. Аппарат рассчитан на защиту растений и обработку насаждений. Его максимальная мощность — до 18 га в час.