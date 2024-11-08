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Posted 8 ноября, 05:05

Published 8 ноября, 05:05

Modified 8 ноября, 08:53

Updated 8 ноября, 08:53

В России запустят БПЛА для сельскохозяйственных работ

8 ноября 2024, 05:05
Представители Росавиации провели заседание общественного совета, где поделились предварительными итогами подготовки беспилотников к выполнению работ в сельскохозяйственной сфере. Первые аппараты попадут на рынок уже в следующем году.

Российское производство в скором времени расширится. Росавиация провела очередное совещание, где сообщалось о проведении сертифицированных работ по запуску беспилотных летательных аппаратов для помощи в реализации сельскохозяйственной деятельности, пишет ИА RuNews24.ru.

«Более 10 организаций проводят сертификационные работы по подтверждению требований летной годности к разработанным конструкциям БАС. Большая часть заявок — на БАС для сельского хозяйства», — подтвердили в ведомстве.

Новинки среди БАС (беспилотные авиационные системы) поступят в производственный оборот уже в 2025 году, а пока они тестируются экспертами. Однако можно сказать, что уже сертифицированный агродрон S-80 успешно прошел этапы проверок на безопасность использования. Аппарат рассчитан на защиту растений и обработку насаждений. Его максимальная мощность — до 18 га в час.

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