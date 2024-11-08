В России запустят БПЛА для сельскохозяйственных работ

Posted 8 ноября, 05:05
Published 8 ноября, 05:05
Modified 8 ноября, 08:53
Updated 8 ноября, 08:53
Российское производство в скором времени расширится. Росавиация провела очередное совещание, где сообщалось о проведении сертифицированных работ по запуску беспилотных летательных аппаратов для помощи в реализации сельскохозяйственной деятельности, пишет ИА RuNews24.ru.
«Более 10 организаций проводят сертификационные работы по подтверждению требований летной годности к разработанным конструкциям БАС. Большая часть заявок — на БАС для сельского хозяйства», — подтвердили в ведомстве.
Новинки среди БАС (беспилотные авиационные системы) поступят в производственный оборот уже в 2025 году, а пока они тестируются экспертами. Однако можно сказать, что уже сертифицированный агродрон S-80 успешно прошел этапы проверок на безопасность использования. Аппарат рассчитан на защиту растений и обработку насаждений. Его максимальная мощность — до 18 га в час.