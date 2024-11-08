В Свердловской области сократили срок заключения подросткам из спецшколы №124

Posted 8 ноября, 14:45
Published 8 ноября, 14:45
Modified 8 ноября, 14:47
Updated 8 ноября, 14:47
Трем подросткам, которые совершили насилие в отношении учащихся специального учебного заведения №124 в Екатеринбурге, вынесли окончательный приговор.
В июле этого года Чкаловский районный суд признал двух подростков виновными в совершении сексуального насилия и назначил им 9 лет лишения свободы в воспитательной колонии. Еще один подросток был осужден за сексуальное насилие и приговорен к 7 годам лишения свободы.
Областной суд, рассмотрев апелляцию, внес изменения в приговор. По некоторым эпизодам дело было прекращено в связи с тем, что им еще нет 18 лет. В результате, наказание двум подросткам сократили до 8 лет 7 месяцев лишения свободы, а одному — до 6 лет 7 месяцев. Осужденные также обязаны выплатить потерпевшим моральную компенсацию в размере 500 тысяч рублей.
Приговор обжалованию не подлежит.