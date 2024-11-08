В Свердловской области сократили срок заключения подросткам из спецшколы №124

Областной суд, рассмотрев апелляцию, внес изменения в приговор. По некоторым эпизодам дело было прекращено в связи с тем, что им еще нет 18 лет. В результате, наказание двум подросткам сократили до 8 лет 7 месяцев лишения свободы, а одному — до 6 лет 7 месяцев. Осужденные также обязаны выплатить потерпевшим моральную компенсацию в размере 500 тысяч рублей.