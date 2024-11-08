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Posted 8 ноября, 14:45

Published 8 ноября, 14:45

Modified 8 ноября, 14:47

Updated 8 ноября, 14:47

В Свердловской области сократили срок заключения подросткам из спецшколы №124

В Свердловской области сократили срок заключения подросткам из спецшколы №124

8 ноября 2024, 14:45
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области вынесли окончательный приговор подросткам за насилие в спецшколе №124.

Трем подросткам, которые совершили насилие в отношении учащихся специального учебного заведения №124 в Екатеринбурге, вынесли окончательный приговор.

В июле этого года Чкаловский районный суд признал двух подростков виновными в совершении сексуального насилия и назначил им 9 лет лишения свободы в воспитательной колонии. Еще один подросток был осужден за сексуальное насилие и приговорен к 7 годам лишения свободы.

Областной суд, рассмотрев апелляцию, внес изменения в приговор. По некоторым эпизодам дело было прекращено в связи с тем, что им еще нет 18 лет. В результате, наказание двум подросткам сократили до 8 лет 7 месяцев лишения свободы, а одному — до 6 лет 7 месяцев. Осужденные также обязаны выплатить потерпевшим моральную компенсацию в размере 500 тысяч рублей.

Приговор обжалованию не подлежит.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Суд#Уголовное дело#Подростки#18+#Екатеринбург#Инцидент
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