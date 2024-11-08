В Тагиле пенсионер сбил девочку на пешеходном переходе и отвез ее домой

Posted 8 ноября, 16:14
Published 8 ноября, 16:14
Modified 8 ноября, 16:16
Updated 8 ноября, 16:16
Дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано в четверг, 7 ноября, около 16:00 на улице Ермака, сообщает пресс-служба отдела ГИБДД Нижнего Тагила.
14-летняя девочка, возвращаясь из школы, переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда почувствовала удар в бок. Ее сбил 71-летний мужчина на ВАЗ-11108. После ДТП водитель посадил ребенка в автомобиль и отвез домой, покинув место аварии.
Позднее девочка была госпитализирована в детскую горбольницу №3. Автоинспекторы установили, что пенсионер за 19 лет стажа управления автомобилем не имел штрафов и нарушений, в момент ДТП он был трезв.
Также выяснилось, что дорога на данном участке была скользкой, поэтому предписание также направлено организации, которая отвечает за содержание данного участка.
Ранее в Екатеринбурге был вынесен приговор иностранцу за смертельное ДТП.