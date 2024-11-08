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Posted 8 ноября, 16:14

Published 8 ноября, 16:14

Modified 8 ноября, 16:16

Updated 8 ноября, 16:16

В Нижнем Тагиле пенсионер сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе

В Тагиле пенсионер сбил девочку на пешеходном переходе и отвез ее домой

8 ноября 2024, 16:14
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

В Нижнем Тагиле пенсионер сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе

В Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием несовершеннолетней девочки. Сбивший ее пенсионер с места аварии уехал.

Дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано в четверг, 7 ноября, около 16:00 на улице Ермака, сообщает пресс-служба отдела ГИБДД Нижнего Тагила.

14-летняя девочка, возвращаясь из школы, переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда почувствовала удар в бок. Ее сбил 71-летний мужчина на ВАЗ-11108. После ДТП водитель посадил ребенка в автомобиль и отвез домой, покинув место аварии.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Позднее девочка была госпитализирована в детскую горбольницу №3. Автоинспекторы установили, что пенсионер за 19 лет стажа управления автомобилем не имел штрафов и нарушений, в момент ДТП он был трезв.

Также выяснилось, что дорога на данном участке была скользкой, поэтому предписание также направлено организации, которая отвечает за содержание данного участка.

Ранее в Екатеринбурге был вынесен приговор иностранцу за смертельное ДТП.

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