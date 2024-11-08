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Posted 8 ноября, 04:38

Published 8 ноября, 04:38

Modified 8 ноября, 04:40

Updated 8 ноября, 04:40

Вандалы разрисовали стены ТЦ в Нижнем Тагиле

Вандалы разрисовали стены ТЦ в Нижнем Тагиле

8 ноября 2024, 04:38
Фото: Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».
В Нижнем Тагиле неизвестные хулиганы разрисовали стены торгового центра «Демидовский» на Красноармейской улице. Случай произошел 2 ноября 2024 года.

По словам очевидцев, по факту вандализма было написано заявление в полицию, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

В правоохранительных органах начали разыскивать юных хулиганов, однако пока их еще не нашли.

Напомним, 1 ноября 2024 года в Нижнем Тагиле злоумышленники разбили остановочный комплекс, который стоит на Привокзальной площади. Аналогичный случай произошел уже не в первый раз.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Нижний Тагил#Полиция#Вандалы#ЧП#Хулиганство#Очевидцы#ТЦ#Неизвестные#18+#Екатеринбург#Инцидент
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