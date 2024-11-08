Вандалы разрисовали стены ТЦ в Нижнем Тагиле

Posted 8 ноября, 04:38
Published 8 ноября, 04:38
Modified 8 ноября, 04:40
Updated 8 ноября, 04:40
По словам очевидцев, по факту вандализма было написано заявление в полицию, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
В правоохранительных органах начали разыскивать юных хулиганов, однако пока их еще не нашли.
Напомним, 1 ноября 2024 года в Нижнем Тагиле злоумышленники разбили остановочный комплекс, который стоит на Привокзальной площади. Аналогичный случай произошел уже не в первый раз.