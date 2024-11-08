Водитель автомобиля сбил школьницу в Нижнем Тагиле

Posted 8 ноября, 04:13
Published 8 ноября, 04:13
Modified 8 ноября, 04:15
Updated 8 ноября, 04:15
По словам девочки, она направлялась домой из школы. Возле пешеходного перехода она осмотрелась и, убедившись, что все машины стоят, стала переходить проезжую часть, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.
В этот момент школьницу сбила машина. Водитель отвез ее домой, где девочке вызвали скорую. Ей диагностировали ЧМТ, сотрясение мозга и ушибы. В отношении автомобилиста составили протоколы за наезд на пешехода и за оставление места ДТП.
Напомним, 5 ноября 2024 года в Каменске-Уральском водитель иномарки сбила 17-летнюю девушку.