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Posted 8 ноября, 04:13

Published 8 ноября, 04:13

Modified 8 ноября, 04:15

Updated 8 ноября, 04:15

Водитель автомобиля сбил школьницу в Нижнем Тагиле

Водитель автомобиля сбил школьницу в Нижнем Тагиле

8 ноября 2024, 04:13
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
В Нижнем Тагиле 71-летний водитель автомобиля ВАЗ сбил 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу.

По словам девочки, она направлялась домой из школы. Возле пешеходного перехода она осмотрелась и, убедившись, что все машины стоят, стала переходить проезжую часть, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

В этот момент школьницу сбила машина. Водитель отвез ее домой, где девочке вызвали скорую. Ей диагностировали ЧМТ, сотрясение мозга и ушибы. В отношении автомобилиста составили протоколы за наезд на пешехода и за оставление места ДТП.

Напомним, 5 ноября 2024 года в Каменске-Уральском водитель иномарки сбила 17-летнюю девушку.

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