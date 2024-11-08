Водитель автомобиля сбил школьницу в Нижнем Тагиле

В этот момент школьницу сбила машина. Водитель отвез ее домой, где девочке вызвали скорую. Ей диагностировали ЧМТ, сотрясение мозга и ушибы. В отношении автомобилиста составили протоколы за наезд на пешехода и за оставление места ДТП.