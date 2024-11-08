«Вонь невыносимая»: жители поселка под Тагилом вновь пожаловались на запах с полей

Более того, руководством предприятия регулярно реализуются все новые способы слива навоза — пульпопроводы, канавы. Поскольку поля принадлежат ГГО, именно мэрия этого образования может воздействовать на деятельность агрокомплекса. Однако сейчас главе мэрии ГГО не до этого: он принимает участие в судебных заседаниях в качестве ответчика. Его обвиняют в растрате бюджетных средств.