«Вонь невыносимая»: жители поселка под Тагилом вновь пожаловались на запах с полей

Posted 8 ноября, 05:48
Published 8 ноября, 05:48
Modified 8 ноября, 05:50
Updated 8 ноября, 05:50
Именно по этой причине в очередной раз установился едкий запах продуктов жизнедеятельности свиней, привычный для этих мест. Проблема не новая, но от этого не менее важная. Стойкий запах, на который периодически жалуются местные, — боль жителей поселка.
7 ноября местный житель опубликовал в паблике «Горноуральский. Неофициально» несколько видеозаписей, на которых он делится увиденным: в поздние часы мужчина наблюдал, как оранжевые большегрузы ездят в поля у Малой Лаи и обратно, по всей видимости, в агрокомплекс.
Агрокомплекс травит. Сливают навоз в поля, в лес. Вонь невыносимая. Вот еще одна машинка замечена, едет обратно по полю. Хорошо видно, что это навозовозка. Все в Малую Лаю гонят. Машина за машиной, — комментирует житель поселка происходящее.
Напомним, поля, куда изливаются продукты жизнедеятельности свиней, агрокомплекс «Горноуральский» долгосрочно арендует у мэрии ГГО. Вред в виде химического загрязнения почвы и рек неоднократно фиксировался специалистами разных ведомств. За это свинокомплекс не раз получал взыскания, однако решительных действий по остановке процесса загрязнения, как говорят местные активисты, не предпринимается.
Более того, руководством предприятия регулярно реализуются все новые способы слива навоза — пульпопроводы, канавы. Поскольку поля принадлежат ГГО, именно мэрия этого образования может воздействовать на деятельность агрокомплекса. Однако сейчас главе мэрии ГГО не до этого: он принимает участие в судебных заседаниях в качестве ответчика. Его обвиняют в растрате бюджетных средств.