Врач Малышева заявила, что секрет похудения — в одном стакане

Еще одно правило, которое должно соблюдаться при попытках избавиться от лишнего веса, не переедать. Об этом в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказала врач Елена Малышева. По ее словам в желудок помещается столько же, сколько в один стакан.