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Posted 8 ноября, 07:00

Published 8 ноября, 07:00

Modified 8 ноября, 08:42

Updated 8 ноября, 08:42

Врач Малышева заявила, что секрет похудения — в одном стакане

8 ноября 2024, 07:00
В погоне за стройной фигурой нередко используются самые невероятные диеты и методы похудения. Однако, рассказала телеврач Елена Малышева, есть способ, который позволяет сбросить лишний вес быстро и без лишних усилий.

Для того, чтобы избавиться от лишних килограммов, важно соблюдать принципы правильного питания, регулярно заниматься спортом, следить за калорийностью пищи.

Еще одно правило, которое должно соблюдаться при попытках избавиться от лишнего веса, не переедать. Об этом в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказала врач Елена Малышева. По ее словам в желудок помещается столько же, сколько в один стакан.

Все, что съедается сверх этой порции, уже лишнее.

Ее слова подтвердил соведущий иммунолог Андрей Продеус, пишет ИА RuNews24.ru.

«Секрет оптимального питания и, как мы говорили, секрет похудания — в одном стакане. Прием пищи должен быть именно такого объема», — заявил Продеус.

Такая порция еды обеспечит чувство сытости и предотвратит растягивание желудка, добавила Малышева.

Малышева добавила, что небольшими порциями нужно есть и для того, чтобы желудок не растягивался. Если не соблюдать это простое правило, на животе гарантированно появятся складки, заверила врач.

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