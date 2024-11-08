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Posted 8 ноября, 07:00

Published 8 ноября, 07:00

Modified 8 ноября, 09:00

Updated 8 ноября, 09:00

Врач заявила. что чай способен превзойти кофе по бодрящему эффекту

8 ноября 2024, 07:00
Врач-эндокринолог Полина Глазкова рассказала, как приготовить чай, который может оказаться бодрее кофе. По её словам, специальный способ заваривания позволяет добиться максимального эффекта от кофеина в чае.

Чай способен превзойти кофе по бодрящему эффекту при определенном способе заваривания, поделилась врач-эндокринолог Полина Глазкова в беседе с «Вечерней Москвой». Она пояснила, что эффект бодрости обусловлен кофеином, который содержится в обоих напитках, однако в стандартной чашке черного чая его обычно почти вдвое меньше, чем в кофе.

Глазкова уточнила, что для усиления действия чая стоит использовать молодые листья черного чая с высоким содержанием кофеина, пишет ИА RuNews24.ru. Залив их крутым кипятком и дав настояться дольше обычного, можно получить напиток, который по бодрящему эффекту не уступит кофе.

Чем дольше длится заваривание, тем больше кофеина высвобождается из листьев, добавила специалист, подчеркивая, что этот метод подходит тем, кто ищет дополнительные источники энергии.

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