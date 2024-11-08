Врач заявила. что чай способен превзойти кофе по бодрящему эффекту

Чай способен превзойти кофе по бодрящему эффекту при определенном способе заваривания, поделилась врач-эндокринолог Полина Глазкова в беседе с «Вечерней Москвой». Она пояснила, что эффект бодрости обусловлен кофеином, который содержится в обоих напитках, однако в стандартной чашке черного чая его обычно почти вдвое меньше, чем в кофе.