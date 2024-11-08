Замначальника колонии в Верхней Салде украл 9 тонн металла и угодил под следствие

Posted 8 ноября, 15:24
Published 8 ноября, 15:24
Modified 8 ноября, 15:26
Updated 8 ноября, 15:26
На экс-сотрудника УФСИН было заведено уголовное дело, сейчас следствие уже завершилось, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.
Было установлено, что чиновник подделал документы и списал большое количество металлоконструкций, которые находились на территории колонии. В итоге их вывезли под видом ненужного металлолома. Впоследствии подозреваемый сдал украденное в пункт приема, заработав на этом немало денег.
Точку в деле расхитителя собственности УФСИН поставит суд.
Ранее в Серове по делу о коррупции оштрафовали на 500 тысяч рублей местную компанию.