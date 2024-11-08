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Posted 8 ноября, 15:24

Published 8 ноября, 15:24

Modified 8 ноября, 15:26

Updated 8 ноября, 15:26

Замначальника колонии в Верхней Салде подозревают в хищении 9 тонн металла

Замначальника колонии в Верхней Салде украл 9 тонн металла и угодил под следствие

8 ноября 2024, 15:24
Фото: Изображение Midjourney.

Замначальника колонии в Верхней Салде подозревают в хищении 9 тонн металла

В исправительной колонии Верхней Салды пропали девять тонн металлоконструкций. В хищении заподозрили заместителя начальника исправительного учреждения.

На экс-сотрудника УФСИН было заведено уголовное дело, сейчас следствие уже завершилось, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

Было установлено, что чиновник подделал документы и списал большое количество металлоконструкций, которые находились на территории колонии. В итоге их вывезли под видом ненужного металлолома. Впоследствии подозреваемый сдал украденное в пункт приема, заработав на этом немало денег.

Точку в деле расхитителя собственности УФСИН поставит суд.

Ранее в Серове по делу о коррупции оштрафовали на 500 тысяч рублей местную компанию.

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#Дарья Бобровицкая#Суд#Металлолом#Металл#Хищение#СК РФ#Исправительная колония#Кража имущества#Екатеринбург#Верхняя Салда
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