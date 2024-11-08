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Posted 8 ноября, 14:52

Published 8 ноября, 14:52

Modified 8 ноября, 14:54

Updated 8 ноября, 14:54

Зеркало заблестит по-настоящему: моем этим средством и навсегда забываем о разводах

Зеркало заблестит по-настоящему: моем этим средством и навсегда забываем о разводах

8 ноября 2024, 14:52
Фото: 1MI.
Сюжет
Дом и сад
Зеркало в ванной комнате можно протирать хоть каждый день, а добиться идеальной чистоты все равно сложно. Оно быстро покрывается потеками и брызгами от зубной пасты. Но есть волшебное средство, которое спасет ситуацию.

Зачастую хозяйки при мытье зеркал используют неправильные чистящие средства на основе мыла или масла, а также неподходящие стеклоочистители — они оставляют разводы и пленки на зеркале.

Эксперты рекомендуют специальные средства для чистки стекол и зеркал. Они обычно содержат спирт, который испаряется, не оставляя разводов. Если у вас нет такого под рукой, можно сделать самодельное средство, смешав одну часть белого уксуса с одной частью воды в пульверизаторе.

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Но что делать, если вы не нашли подходящих компонентов? Оказывается, вымыть зеркало можно обычным зеленым чаем, уверяют эксперты портала «Белновости».

Вам понадобится зеленый чай, соль и капроновые колготки. Заварите чашку чая, добавьте в нее одну чайную ложку соли, смочите в этой жидкости ставшие ненужными капроновые колготки и пройдитесь ими по загрязненной зеркальной поверхности, — рекомендуют специалисты.

Не используйте слишком много жидкости, потому что это может оставить больше разводов.

Если ненужных колготок не нашлось, используйте микрофибровые тряпки — они оставляют меньше ворсинок и хорошо впитывают влагу. Можно также применять бумажные полотенца, но они бывают разного качества, поэтому необходимо убедиться, что они не оставляют ворсинок.

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Протирайте круговыми движениями, начиная с верхнего угла зеркала и двигаясь вниз.
Особое внимание уделите углам и краям, где обычно остается больше грязи и разводов.
После чистки зеркала, протрите его чистой и сухой тряпкой из микрофибры, чтобы отполировать поверхность и убрать оставшиеся разводы. Чистите зеркало в хорошо освещенном помещении, чтобы лучше видеть все разводы и пятна.

Эксперт по домоводству Марина Жукова рассказала, как сделать влажные салфетки своими руками — отмыть ими можно абсолютно все в доме.

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