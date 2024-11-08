Зеркало заблестит по-настоящему: моем этим средством и навсегда забываем о разводах

Posted 8 ноября, 14:52
Published 8 ноября, 14:52
Modified 8 ноября, 14:54
Updated 8 ноября, 14:54
Зачастую хозяйки при мытье зеркал используют неправильные чистящие средства на основе мыла или масла, а также неподходящие стеклоочистители — они оставляют разводы и пленки на зеркале.
Эксперты рекомендуют специальные средства для чистки стекол и зеркал. Они обычно содержат спирт, который испаряется, не оставляя разводов. Если у вас нет такого под рукой, можно сделать самодельное средство, смешав одну часть белого уксуса с одной частью воды в пульверизаторе.
Но что делать, если вы не нашли подходящих компонентов? Оказывается, вымыть зеркало можно обычным зеленым чаем, уверяют эксперты портала «Белновости».
Вам понадобится зеленый чай, соль и капроновые колготки. Заварите чашку чая, добавьте в нее одну чайную ложку соли, смочите в этой жидкости ставшие ненужными капроновые колготки и пройдитесь ими по загрязненной зеркальной поверхности, — рекомендуют специалисты.
Не используйте слишком много жидкости, потому что это может оставить больше разводов.
Если ненужных колготок не нашлось, используйте микрофибровые тряпки — они оставляют меньше ворсинок и хорошо впитывают влагу. Можно также применять бумажные полотенца, но они бывают разного качества, поэтому необходимо убедиться, что они не оставляют ворсинок.
Протирайте круговыми движениями, начиная с верхнего угла зеркала и двигаясь вниз.
Особое внимание уделите углам и краям, где обычно остается больше грязи и разводов.
После чистки зеркала, протрите его чистой и сухой тряпкой из микрофибры, чтобы отполировать поверхность и убрать оставшиеся разводы. Чистите зеркало в хорошо освещенном помещении, чтобы лучше видеть все разводы и пятна.
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