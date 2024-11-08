Зеркало заблестит по-настоящему: моем этим средством и навсегда забываем о разводах

Протирайте круговыми движениями, начиная с верхнего угла зеркала и двигаясь вниз.

Особое внимание уделите углам и краям, где обычно остается больше грязи и разводов.

После чистки зеркала, протрите его чистой и сухой тряпкой из микрофибры, чтобы отполировать поверхность и убрать оставшиеся разводы. Чистите зеркало в хорошо освещенном помещении, чтобы лучше видеть все разводы и пятна.