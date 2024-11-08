Житель Екатеринбурга отправится на 5 лет в тюрьму за изнасилование женщины в ЯНАО

Posted 8 ноября, 05:38
Published 8 ноября, 05:38
Modified 8 ноября, 05:40
Updated 8 ноября, 05:40
Екатеринбуржец работал вахтовиком в Ноябрьске. В августе 2024 года он вместе со своей знакомой в Ноябрьск-парке употреблял алкоголь. В какой-то момент мужчина предложил ей вступить в интимную связь.
Женщина отказалась, и тогда вахтовик, угрожая ей убийством, совершил насилие. Мужчину вскоре задержали и возбудили уголовное дело.
В ноябре 2024 года суд приговорил обвиняемого к пяти годам и двум месяцам в ИК общего режима, рассказал «Вести-Ямал» помощник городского прокурора Алексей Юрьев.
Напомним, в Екатеринбурге местного жителя приговорили к 15 годам лишения свободы за изнасилование школьницы.