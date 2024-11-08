Жители деревни в Талицком районе пожаловались на заброшку и плиты после сноса дома

Posted 8 ноября, 10:18
Published 8 ноября, 10:18
Modified 8 ноября, 10:20
Updated 8 ноября, 10:20
По словам одного из местных жителей, некоторое время назад был снесен трехэтажное многоквартирное здание, после чего рабочие оставили на этом месте плиты, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Кроме того, здесь же осталось заброшенное здание, тоже подлежащее сносу. Также жители деревни беспокоятся за детей, которые гуляют в этих местах.
Дети там постоянно бегают, не дай бог кого-нибудь задавит, — говорит свердловчанин.
Напомним, жители дома в центре Екатеринбурга пожаловались на крыс, которые бегают около мусорных контейнеров.