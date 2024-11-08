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Posted 8 ноября, 10:18

Published 8 ноября, 10:18

Modified 8 ноября, 10:20

Updated 8 ноября, 10:20

Жители деревни в Талицком районе пожаловались на заброшку и плиты после сноса дома

Жители деревни в Талицком районе пожаловались на заброшку и плиты после сноса дома

8 ноября 2024, 10:18
Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Жители деревни Панова в Талицком районе недовольны разбросанными плитами, которые остались после сноса дома.

По словам одного из местных жителей, некоторое время назад был снесен трехэтажное многоквартирное здание, после чего рабочие оставили на этом месте плиты, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Кроме того, здесь же осталось заброшенное здание, тоже подлежащее сносу. Также жители деревни беспокоятся за детей, которые гуляют в этих местах.

Дети там постоянно бегают, не дай бог кого-нибудь задавит, — говорит свердловчанин.

Напомним, жители дома в центре Екатеринбурга пожаловались на крыс, которые бегают около мусорных контейнеров.

Как определить, подлежит ли дом сносу, и что делать в случае его аварийного состояния
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#Елизавета Зиборова#Общество#Здание#Деревня#Плита#Екатеринбург#Заброшка#Снос дома#Местные жители
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