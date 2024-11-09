Екатеринбург принимает Чемпионат России по сквошу

Posted 9 ноября, 06:24
Published 9 ноября, 06:24
Modified 9 ноября, 06:26
Updated 9 ноября, 06:26
О проведении престижных соревнований в столице Среднего Урала сообщил в своем telegram-канале мэр Алексей Орлов.
С гордостью можно сказать, что сегодня наш город является одним из лидеров по количеству профессиональных игроков в сквош. Большую роль в этом сыграла развитая спортивная инфраструктура, — отметил мэр.
Всего спортсмены сыграют около 200 матчей. По словам градоначальника, сквош в Екатеринбурге очень популярен, хотя и развивается этот вид спорта недавно — около 15 лет. Тем не менее, в городе уже работают четыре специализированных центра.
Сквош часто сравнивают с игрой в большой теннис или бадминтон, однако сражаются спортсмены не с другим человеком, а со стеной, от которой они отбивают мяч ракеткой. Побеждает в игре тот, кто набирает большее количество очков.
Ранее в Нижнем Тагиле прошли соревнования по художественной гимнастике.