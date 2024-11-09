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Posted 9 ноября, 06:24

Published 9 ноября, 06:24

Modified 9 ноября, 06:26

Updated 9 ноября, 06:26

В Екатеринбурге стартовал Чемпионат России по сквошу

Екатеринбург принимает Чемпионат России по сквошу

9 ноября 2024, 06:24
Фото: telegram-канал Алексея Орлова.

В Екатеринбурге стартовал Чемпионат России по сквошу

На Чемпионат Российской Федерации по сквошу, который проходит в Екатеринбурге с 8 по 10 ноября, приехали атлеты из 14 регионов страны.

О проведении престижных соревнований в столице Среднего Урала сообщил в своем telegram-канале мэр Алексей Орлов.

С гордостью можно сказать, что сегодня наш город является одним из лидеров по количеству профессиональных игроков в сквош. Большую роль в этом сыграла развитая спортивная инфраструктура, — отметил мэр.

Всего спортсмены сыграют около 200 матчей. По словам градоначальника, сквош в Екатеринбурге очень популярен, хотя и развивается этот вид спорта недавно — около 15 лет. Тем не менее, в городе уже работают четыре специализированных центра.

Фото: telegram-канал Алексея Орлова

Сквош часто сравнивают с игрой в большой теннис или бадминтон, однако сражаются спортсмены не с другим человеком, а со стеной, от которой они отбивают мяч ракеткой. Побеждает в игре тот, кто набирает большее количество очков.

Ранее в Нижнем Тагиле прошли соревнования по художественной гимнастике.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Спорт#Соревнования#Мэр#Игра#Чемпионат россии#Екатеринбург#Атлеты#Сквош
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