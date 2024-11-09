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Posted 9 ноября, 08:12

Published 9 ноября, 08:12

Modified 9 ноября, 08:14

Updated 9 ноября, 08:14

Пропавший в Нижнем Тагила 40-летний мужчина обнаружен живым

Исчезнувшего в Тагиле 40-летнего Евгения Глухих обнаружили живым

9 ноября 2024, 08:12

Пропавший в Нижнем Тагила 40-летний мужчина обнаружен живым

Волонтеры завершили поиски исчезнувшего в начале ноября Евгения Глухих. Мужчина жив.

40-летний свердловчанин с пропиской в поселке Баранчинский города Кушва пропал в ночь на 3 ноября в Нижнем Тагиле. Его поисками занимались добровольцы из отряда «Феникс».

Найден, жив! — сообщили поисковики на своей странице в соцсетях.

По правилам сообщества обстоятельства исчезновения не раскрываются.

Ранее в Нижнем Тагиле пропавших 13-летних подростков, которых искали родители, полиция и волонтеры, обнаружили в торговом центре.

Разыскиваемую в Свердловской области девочку нашли в Москве
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Волонтеры#Пропавший#Поиски#Найден#Екатеринбург
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