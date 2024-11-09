Исчезнувшего в Тагиле 40-летнего Евгения Глухих обнаружили живым

Posted 9 ноября, 08:12
Published 9 ноября, 08:12
Modified 9 ноября, 08:14
Updated 9 ноября, 08:14
40-летний свердловчанин с пропиской в поселке Баранчинский города Кушва пропал в ночь на 3 ноября в Нижнем Тагиле. Его поисками занимались добровольцы из отряда «Феникс».
Найден, жив! — сообщили поисковики на своей странице в соцсетях.
По правилам сообщества обстоятельства исчезновения не раскрываются.
Ранее в Нижнем Тагиле пропавших 13-летних подростков, которых искали родители, полиция и волонтеры, обнаружили в торговом центре.