Из-за снегопада в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» задерживают и отменяют рейсы

Как следует из информации онлайн-табло аэропорта, Рейс компании UVT Aero в Калугу, который должен был отправиться в 10:15, был отменен. Также пассажиры не смогли вылететь в положенное время в Урай, так как был отложен рейс авиакомпании Utair: время по расписанию — 14:05, планируемая отправка рейса — 15:35.