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Posted 9 ноября, 10:05

Published 9 ноября, 10:05

Modified 9 ноября, 10:07

Updated 9 ноября, 10:07

В екатеринбургском «Кольцово» из-за непогоды задерживают и отменяют рейсы

Из-за снегопада в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» задерживают и отменяют рейсы

9 ноября 2024, 10:05
Фото: 1MI.

В екатеринбургском «Кольцово» из-за непогоды задерживают и отменяют рейсы

В субботу, 9 ноября, в аэропорту Екатеринбурга были задержаны и отменены несколько рейсов из-за разбушевавшейся непогоды.

Как следует из информации онлайн-табло аэропорта, Рейс компании UVT Aero в Калугу, который должен был отправиться в 10:15, был отменен. Также пассажиры не смогли вылететь в положенное время в Урай, так как был отложен рейс авиакомпании Utair: время по расписанию — 14:05, планируемая отправка рейса — 15:35.

Также был задержан вылет рейса в Анталью авиакомпании SouthWind Airlines, ранее запланированный на 15:00. В это время на него только началась посадка.

Тем не менее, в пресс-службе аэропорта назвали ситуацию контролируемой.

Несмотря на продолжительный снегопад, наш аэропорт принимает и отправляет воздушные суда в штатном режиме, — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Кольцово».

Напомним, что в Свердловской области бушуют снегопад и метель. В областной госавтоинспекции предупредили об опасной ситуации на дорогах и призвали водителей к предельной осторожности.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Эксклюзив#Свердловская область#Снегопад#Аэропорт «Кольцово»#Рейсы#Екатеринбург#Задержка рейсов#Отмена рейса
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