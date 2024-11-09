Из-за снегопада в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» задерживают и отменяют рейсы

Posted 9 ноября, 10:05
Published 9 ноября, 10:05
Modified 9 ноября, 10:07
Updated 9 ноября, 10:07
Как следует из информации онлайн-табло аэропорта, Рейс компании UVT Aero в Калугу, который должен был отправиться в 10:15, был отменен. Также пассажиры не смогли вылететь в положенное время в Урай, так как был отложен рейс авиакомпании Utair: время по расписанию — 14:05, планируемая отправка рейса — 15:35.
Также был задержан вылет рейса в Анталью авиакомпании SouthWind Airlines, ранее запланированный на 15:00. В это время на него только началась посадка.
Тем не менее, в пресс-службе аэропорта назвали ситуацию контролируемой.
Несмотря на продолжительный снегопад, наш аэропорт принимает и отправляет воздушные суда в штатном режиме, — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Кольцово».
Напомним, что в Свердловской области бушуют снегопад и метель. В областной госавтоинспекции предупредили об опасной ситуации на дорогах и призвали водителей к предельной осторожности.