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Posted 9 ноября, 06:11

Published 9 ноября, 06:11

Modified 9 ноября, 06:13

Updated 9 ноября, 06:13

Мигрант из Сухого Лога пытался обменять в полиции поддельные водительские права

Мигрант из Сухого Лога попался при попытке обменять поддельные водительские права

9 ноября 2024, 06:11
Фото: Изображение Midjourney.

Мигрант из Сухого Лога пытался обменять в полиции поддельные водительские права

Сюжет
Мигранты
Молодой человек пришел в РЭО Сухоложской ГАИ с удостоверением, выданным в бывшей союзной республике, и попытался его обменять на российский документ. Но в ведомстве заподозрили грубую подделку.

Автоинспекторы установили, что в январе 2021 года уроженец соседней страны пытался сдать экзамены на получение российских прав, но не смог преодолеть теоретическую часть, пишет пресс-служба ГАИ Свердловской области.

Спустя три с половиной года он появился в регистрационно-экзаменационном отделении уже с заявлением об обмене документов. При осмотре предъявленного удостоверения обнаружились признаки грубой подделки кустарного производства: отсутствовали водяные знаки, микротекст, не просматривался герб. Криминалистическая экспертиза эти догадки подтвердила.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до года лишения свободы, он находится под подпиской о невыезде.

В начале ноября из Свердловской области выдворили почти 3 тысячи нелегалов.

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#Дарья Бобровицкая#Уголовное дело#Криминал#Мигранты#Сухой Лог#Водительские права#Екатеринбург#Подписка о невыезде#Подделка документов
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