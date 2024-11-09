Мигрант из Сухого Лога попался при попытке обменять поддельные водительские права

Posted 9 ноября, 06:11
Published 9 ноября, 06:11
Modified 9 ноября, 06:13
Updated 9 ноября, 06:13
Автоинспекторы установили, что в январе 2021 года уроженец соседней страны пытался сдать экзамены на получение российских прав, но не смог преодолеть теоретическую часть, пишет пресс-служба ГАИ Свердловской области.
Спустя три с половиной года он появился в регистрационно-экзаменационном отделении уже с заявлением об обмене документов. При осмотре предъявленного удостоверения обнаружились признаки грубой подделки кустарного производства: отсутствовали водяные знаки, микротекст, не просматривался герб. Криминалистическая экспертиза эти догадки подтвердила.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до года лишения свободы, он находится под подпиской о невыезде.
В начале ноября из Свердловской области выдворили почти 3 тысячи нелегалов.