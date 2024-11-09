Мигрант из Сухого Лога попался при попытке обменять поддельные водительские права

Спустя три с половиной года он появился в регистрационно-экзаменационном отделении уже с заявлением об обмене документов. При осмотре предъявленного удостоверения обнаружились признаки грубой подделки кустарного производства: отсутствовали водяные знаки, микротекст, не просматривался герб. Криминалистическая экспертиза эти догадки подтвердила.