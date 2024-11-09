Пьяное ДТП в Белоярском районе унесло жизнь 75-летней женщины

Posted 9 ноября, 07:02
Published 9 ноября, 07:02
Modified 9 ноября, 07:04
Updated 9 ноября, 07:04
Сообщение об аварии с погибшим поступило в пятницу, 8 ноября, около 2 часов ночи на дороге в Белоярском районе, информирует пресс-служба ГАИ региона.
Мужчина в состоянии алкогольного опьянения ехал на высокой скорости и не смог удержать машину на дороге. Toyota Prado вылетела с трассы и опрокинулась. Мать водителя, 75-летняя пенсионерка, погибла сразу же, до приезда скорой. Ее сын вылетел из машины, так как не был пристегнут — он получил тяжелые травмы и был госпитализирован в ГКБ №36 Екатеринбурга. Вместе с ним в больницу попал и третий человек, который находился в салоне.
Он пострадал меньше и рассказал автоинспекторам, что водитель употреблял спиртное перед поездкой: выпил две рюмки. Точную степень опьянения определят эксперты.
Сообщается, что водитель рекордное количество раз нарушал ПДД: за 10 лет стажа за рулем на него составлен 61 протокол.
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