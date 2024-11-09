Пьяное ДТП в Белоярском районе унесло жизнь 75-летней женщины

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения ехал на высокой скорости и не смог удержать машину на дороге. Toyota Prado вылетела с трассы и опрокинулась. Мать водителя, 75-летняя пенсионерка, погибла сразу же, до приезда скорой. Ее сын вылетел из машины, так как не был пристегнут — он получил тяжелые травмы и был госпитализирован в ГКБ №36 Екатеринбурга. Вместе с ним в больницу попал и третий человек, который находился в салоне.