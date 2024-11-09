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Posted 9 ноября, 12:20

Published 9 ноября, 12:20

Modified 9 ноября, 12:22

Updated 9 ноября, 12:22

Воспитанница тагильского ГДДЮТ победила во Всероссийском конкурсе о родословных

Рассказы о семейном древе юной тагильчанки признали лучшими на всероссийском конкурсе

9 ноября 2024, 12:20
Фото: Изображение Midjourney.

Воспитанница тагильского ГДДЮТ победила во Всероссийском конкурсе о родословных

Сюжет
Гордость Нижнего Тагила
Юная воспитанница ГДДЮТ Нижнего Тагила Агния Даренская обошла соперников из ругих регионов России и победила в номинации, посвященной родословной, на всероссийском конкурсе.

Агния Даренская, воспитанница ГДДЮТ Нижнего Тагила, стала одной из участниц всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» и одержала победу в конкурсе историй о родословных в возрастной категории 10-13 лет, пишет ГДДЮТ в социальных сетях.

Фото: ГДДЮТ Нижний Тагил

Воспитанница ГДДЮТ представила серию оригинальных рассказов о своих предках, семье, сохранении традиционных ценностей и традиций. Всего в номинации «Волшебные нити родословной» участвовали почти три тысячи юных россиян до 13 лет из разных регионов. Общее количество участников конкурса в 2024 году составило 55 тысяч человек.

Агния увлекается творчеством: в ГДДЮТ она занимается в ансамбле «Василинка» и участвует в программе «Креативное программирование».

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