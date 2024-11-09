Рассказы о семейном древе юной тагильчанки признали лучшими на всероссийском конкурсе

Воспитанница ГДДЮТ представила серию оригинальных рассказов о своих предках, семье, сохранении традиционных ценностей и традиций. Всего в номинации «Волшебные нити родословной» участвовали почти три тысячи юных россиян до 13 лет из разных регионов. Общее количество участников конкурса в 2024 году составило 55 тысяч человек.