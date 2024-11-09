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Posted 9 ноября, 08:39

Published 9 ноября, 08:39

Modified 9 ноября, 08:41

Updated 9 ноября, 08:41

На Черноисточинском шоссе в Тагиле из-за ветра улетел рекламный баннер

Рекламный баннер на Черноисточинском шоссе в Тагиле сорвало сильнейшим ветром

9 ноября 2024, 08:39
Фото: паблик ОД «Тагил без ям — общественное движение».

На Черноисточинском шоссе в Тагиле из-за ветра улетел рекламный баннер

В Нижнем Тагиле появились первые последствия зимней непогоды. На Черноисточинском шоссе штормовой ветер унес рекламный баннер с щита.

Баннер сорвало полностью, на рекламном щите остались только обрывки полотна. Снимком поделилась подписчица паблика ОД «Тагил без ям — общественное движение».

В субботу, 9 ноября, в Нижнем Тагиле, как и на большей части территории Свердловской области, бушует ураганный ветер с метелью. Очень скользко на дорогах: в Екатеринбурге на ЕКАД столкнулись сразу 10 авто.

По данным МЧС, порывы ветра достигают 23 м/с.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Непогода#Сильный ветер#Метель#Баннерная реклама#Екатеринбург
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