Рекламный баннер на Черноисточинском шоссе в Тагиле сорвало сильнейшим ветром

Posted 9 ноября, 08:39
Published 9 ноября, 08:39
Modified 9 ноября, 08:41
Updated 9 ноября, 08:41
Баннер сорвало полностью, на рекламном щите остались только обрывки полотна. Снимком поделилась подписчица паблика ОД «Тагил без ям — общественное движение».
В субботу, 9 ноября, в Нижнем Тагиле, как и на большей части территории Свердловской области, бушует ураганный ветер с метелью. Очень скользко на дорогах: в Екатеринбурге на ЕКАД столкнулись сразу 10 авто.
По данным МЧС, порывы ветра достигают 23 м/с.