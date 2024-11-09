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Posted 9 ноября, 09:40

Published 9 ноября, 09:40

Modified 9 ноября, 09:42

Updated 9 ноября, 09:42

В свердловском ГАИ предупредили об опасности на дорогах из-за снегопада

Рыхлый снег и ледяной накат: в свердловском ГАИ предупредили об опасных дорогах

9 ноября 2024, 09:40
Фото: 1MI.

В свердловском ГАИ предупредили об опасности на дорогах из-за снегопада

В Свердловской области из-за сильного снегопада сильно осложнилась ситуация на дорогах. Автоинспекторы предупреждают водителей о необходимости соблюдать осторожность на заметенных трассах.

На трассах лежит рыхлый снег, местами образовался ледяной накат. Ситуацию также осложняет сильный боковой ветер, сообщили в пресс-службе ГАИ региона.

В таких условиях водители должны соблюдать скоростной режим и проявлять предельную осторожность при перестроениях.

При таких погодных условиях из-за снижения коэффициента сцепления шин с проезжей частью у транспортного средства увеличивается тормозной путь, что ведёт к повышенному риску совершения ДТП и к затруднению движения по автодорогам населенных пунктов и на загородных трассах, — предупреждают автоинспекторы.

Первые последствия снегопада в Свердловской области уже появились: на ЕКАД в Екатеринбурге образовался серьезный затор из-за столкновения большого количества машин, а в Нижнем Тагиле порывы ветра унесли рекламный баннер.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#ГАИ#Погода#Гололед#Снегопад#Водители#Предупреждение#Екатеринбург#Автомобили#Скользкие дороги
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