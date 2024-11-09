Рыхлый снег и ледяной накат: в свердловском ГАИ предупредили об опасных дорогах

Posted 9 ноября, 09:40
Published 9 ноября, 09:40
Modified 9 ноября, 09:42
Updated 9 ноября, 09:42
На трассах лежит рыхлый снег, местами образовался ледяной накат. Ситуацию также осложняет сильный боковой ветер, сообщили в пресс-службе ГАИ региона.
В таких условиях водители должны соблюдать скоростной режим и проявлять предельную осторожность при перестроениях.
При таких погодных условиях из-за снижения коэффициента сцепления шин с проезжей частью у транспортного средства увеличивается тормозной путь, что ведёт к повышенному риску совершения ДТП и к затруднению движения по автодорогам населенных пунктов и на загородных трассах, — предупреждают автоинспекторы.
Первые последствия снегопада в Свердловской области уже появились: на ЕКАД в Екатеринбурге образовался серьезный затор из-за столкновения большого количества машин, а в Нижнем Тагиле порывы ветра унесли рекламный баннер.